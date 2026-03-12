Έκκληση Γκουτέρες από την Άγκυρα για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επισκέφθηκε σήμερα την Άγκυρα για να εκφράσει την εκτίμησή του για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στους πρόσφυγες και για να συζητήσει με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τις περιφερειακές κρίσεις, τα ανθρωπιστικά ζητήματα και την ενίσχυση του ρόλου του ΟΗΕ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε ότι η επιλογή της Τουρκίας για τη φετινή επίσκεψή του συνδέεται με τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η χώρα στη φιλοξενία προσφύγων τα τελευταία χρόνια.

«Αυτή τη φορά βρίσκομαι στην Τουρκία, για να αποτίσω φόρο τιμής στη γενναιοδωρία του τουρκικού λαού, ο οποίος φιλοξένησε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον ΟΗΕ», δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απένειμε στον Γκουτέρες το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Ατατούρκ, επισημαίνοντας τη σημασία των ανθρωπιστικών προσπαθειών του και τη συνάφειά τους με τη διεθνή ειρήνη.

«Κύριε Γενικέ Γραμματέα, παρά τις εκστρατείες δυσφήμισης, πιστεύω ότι οι βασισμένες σε αρχές και αφοσιωμένες προσπάθειές σας για την επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων, κυρίως στη Γάζα, και για την εδραίωση της διεθνούς ειρήνης, συνάδουν απόλυτα με το πνεύμα και τους στόχους αυτού του εξαίρετου βραβείου», δήλωσε στην κοινή συνέντευξη τύπου μετά τις συνομιλίες τους, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η Τουρκία είναι πρόθυμη να στηρίξει πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, ώστε να γίνει ένας «πιο αντιπροσωπευτικός και δίκαιος οργανισμός».

Ερντογάν: «Μεταφέρουμε νερό για να σβήσουμε κάθε φωτιά στην περιοχή μας»

Παράλληλα, η Τουρκία, όπως τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμμετέχει ενεργά σε διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή πολέμων και συγκρούσεων, ιδίως στην περιοχή του Ιράν, και τη μείωση των ανθρωπιστικών κρίσεων.

«Μεταφέρουμε νερό για να σβήσουμε κάθε φωτιά, κυρίως συγκρούσεις, πολέμους, τυραννίες και ανθρωπιστικές κρίσεις στην περιοχή μας. Ως Τουρκία, διεξάγουμε εντατικές διπλωματικές επαφές για να αποτρέψουμε την εξάπλωση της βίας, και ιδίως στο Ιράν, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει ολόκληρη την περιοχή σε καταστροφή», ανέφερε, ενώ, αφήνοντας υπόνοιες περί πρόθεσης υπονόμευσης της ρόλου της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη διπλωματική δραστηριότητα.

«Παρά την προσπάθεια όσων θέλουν να μας αποθαρρύνουν και να μας κάνουν να εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπομονή και αποφασιστικότητα», υποστήριξε.

«Η άμβλυνση της βίας και ο διάλογος είναι η καλύτερη λύση. Θέλω να απευθύνω έκκληση για τον τερματισμό αυτών των επιθέσεων και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο της Τουρκίας.

