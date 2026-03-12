Πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι χτυπήθηκε από drone – Δείτε βίντεο

Σοβαρές ζημιές υπέστη ένα πολυώροφο κτίριο στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από επίθεση με drone, με βίντεο του Reuters να δείχνει πως στην κορυφή του υπάρχει μια μεγάλη τρύπα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το βράδυ της Τετάρτης το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι ανέφερε ότι ανταποκρινόταν στο περιστατικό κοντά στο Dubai Creek Harbour, ενώ σε άλλες εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, φαινόταν το συγκεκριμένο κτίριο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Οι αρχές του Ντουμπάι ανέφεραν πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και πως από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Σημειώνεται πως το Ιράν εξαπολύει καθημερινά επιθέσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής με drones και πυραύλους, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προήλθε από την Τεχεράνη.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.