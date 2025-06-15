Οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ θα σταματήσουν μόλις το Τελ Αβίβ σταματήσει τη στρατιωτική του εκστρατεία κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Αμυνόμαστε. Η άμυνά μας είναι απολύτως νόμιμη», δήλωσε ο Αραγτσί κατά τη διάρκεια συνάντησης με ξένους διπλωμάτες, προσθέτοντας ότι «αυτή η άμυνα είναι η απάντησή μας στην επιθετικότητα. Εάν σταματήσει η επιθετικότητα, φυσικά θα σταματήσουν και οι δικές μας απαντήσεις».

Το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ το Σάββατο το βράδυ και νωρίς την Κυριακή, με πολλούς να στοχεύουν σε περιοχές αμάχων. Τουλάχιστον 10 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν στις νυχτερινές επιθέσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου Νότιο Παρς που μοιράζεται το Ιράν με το Κατάρ ήταν «μια κατάφωρη επιθετικότητα και μια πολύ επικίνδυνη πράξη».

«Η μεταφορά της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο είναι ένα στρατηγικό λάθος και στόχος του είναι να μεταφέρει τον πόλεμο πέρα ​​από το ιρανικό έδαφος», πρόσθεσε.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να σαμποτάρει τις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία.

Η Τεχεράνη επρόκειτο να παρουσιάσει μια πρόταση αυτήν την Κυριακή κατά τη διάρκεια ενός, ακυρωμένου πλέον, έκτου γύρου συνομιλιών.

«Η επίθεση του Ισραήλ δεν θα είχε συμβεί ποτέ χωρίς το πράσινο φως και την υποστήριξη», λέει ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν πιστεύει τις αμερικανικές δηλώσεις ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε συμμετάσχει στις πρόσφατες επιθέσεις.

«Είναι απαραίτητο οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταδικάσουν τις ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αν θέλουν να αποδείξουν την καλή τους θέληση», πρόσθεσε.

Τέλος, σημείωσε ότι το Ιράν δεν θέλει η σύγκρουσή του με το Ισραήλ να επεκταθεί σε γειτονικές χώρες, εκτός εάν η κατάσταση το επιβάλλει.





