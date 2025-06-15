Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για περιστατικό στο στρατόπεδο του αμερικανικού στρατού Φορτ Καβάσος, στο κεντρικό Τέξας, στις ΗΠΑ, μετέδωσε αργά χθες, Σάββατο, το CBS News, αλλά δεν υπάρχει ενεργός σκοπευτής ούτε έχει επιβληθεί αποκλεισμός στο στρατόπεδο.

Το δίκτυο είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι στη βάση, που ονομαζόταν προηγουμένως Φορτ Χουντ, είχε επιβληθεί αποκλεισμός και ότι στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανταποκρίνονταν σε αναφορές για το ενδεχόμενο ενεργού σκοπευτή στις εγκαταστάσεις.

Στη μεταγενέστερη αναφορά του, το CBS μετέδωσε ότι οι αρχές της βάσης ερευνούν περιστατικό στο πάρκο Belton Lake Outdoor Recreation Area, στο οποίο εμπλέκονται δύο άνθρωποι.

Πηγή: skai.gr

