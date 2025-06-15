Ίσραελ Κατς: Έρχονται νέες επιθέσεις - «Η Τεχεράνη θα γίνει Βηρυτός»

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και νέες επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων και τονίζοντας ότι «η Τεχεράνη θα γίνει Βηρυτός».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προέβη στις νέες εμπριστικές δηλώσεις λίγο μετά την προειδοποίηση των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ προς τον ιρανικό λαό να εκκενώσει τις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων.

Ο Κατς πρόσθεσε ότι ο στρατός «θα χτυπήσει τοποθεσίες και θα συνεχίσει να γδέρνει το ιρανικό φίδι στην Τεχεράνη και παντού, απογυμνώνοντάς το από πυρηνικές δυνατότητες και συστήματα όπλων».

«Ο Ιρανός δικτάτορας μετατρέπει την Τεχεράνη σε Βηρυτό και τους κατοίκους της σε ομήρους για χάρη της επιβίωσης του καθεστώτος του», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

