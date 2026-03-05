Λογαριασμός
Νέα απειλή Αραγτσί μετά τη βύθιση ιρανικής φρεγάτας: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά

«Η φρεγάτα Dena, φιλοξενούμενη του Ινδικού Ναυτικού που μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες, χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση», δήλωσε

Αραγτσί

Νέα απειλή κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με αφορμή τη βύθιση ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά της Σρι Λάνκα.

«Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια θηριωδία στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν. Η φρεγάτα Dena, φιλοξενούμενη του Ινδικού Ναυτικού που μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες, χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση», δήλωσε ο Αραγτσί.

«Να θυμάστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έχουν δημιουργήσει», απείλησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
