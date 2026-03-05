Νέα απειλή κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με αφορμή τη βύθιση ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά της Σρι Λάνκα.
«Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια θηριωδία στη θάλασσα, 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν. Η φρεγάτα Dena, φιλοξενούμενη του Ινδικού Ναυτικού που μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες, χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση», δήλωσε ο Αραγτσί.
«Να θυμάστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έχουν δημιουργήσει», απείλησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026
Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.
Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.