Βίντεο με τις αμερικανικές δυνάμεις να καταστρέφουν κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

The effort to eliminate the Iranian regime's mobile missile launch capabilities continues. We are finding and destroying these threats with lethal precision. pic.twitter.com/AkGRYOjnOz March 5, 2026



«Η προσπάθεια εξάλειψης των δυνατοτήτων εκτόξευσης πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος συνεχίζεται. Εντοπίζουμε και καταστρέφουμε αυτές τις απειλές με θανατηφόρα ακρίβεια» αναφέρει χαρακτηριστικά η CENTCOM.



Από πλευράς του, ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει τουλάχιστον μία ή δύο ακόμη εβδομάδες επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, κατά τις οποίες στοχεύει να πλήξει χιλιάδες ακόμη στόχους του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel την Τετάρτη.



Ο στόχος του Ισραήλ είναι η συστηματική διάβρωση των δυνατοτήτων του ιρανικού καθεστώτος και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων.



Μέχρι την Τετάρτη, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε ρίξει περισσότερες από 5.000 βόμβες κατά τη διάρκεια επιθέσεων στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης, ανέφερε ο στρατός.



Ο στρατός πρόσθεσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη της IAF «συνεχίζουν να ενισχύουν την αεροπορική υπεροχή σε όλο το Ιράν, με έμφαση στην περιοχή της Τεχεράνης».



Ένας ανώτερος αξιωματικός της αεροπορικής δύναμης δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν σκοτώσει χιλιάδες Ιρανούς στρατιώτες.



«Τις τελευταίες δύο ημέρες, έχουμε σκοτώσει χιλιάδες Ιρανούς στρατιωτικούς», δήλωσε ο σμήναρχος «Άλεφ», διοικητής της αεροπορικής βάσης Ramat David.



Ο διοικητής της αεροπορικής βάσης δήλωσε ότι συμμετείχε σε ένα κύμα επιθέσεων σε μια τεράστια ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση στην ανατολική Τεχεράνη.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.