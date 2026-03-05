Καθώς το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προτρέπει τους Αμερικανούς στην περιοχή του Κόλπου να αποχωρήσουν άμεσα, αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή αναπροσαρμόζουν τη λειτουργία τους.

Αμερικανικά πανεπιστήμια με παραρτήματα στην Ντόχα, στην Education City του Κατάρ -έναν ερευνητικό κόμβο που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από την Αεροπορική Βάση Al Udeid -καθώς και άλλα αμερικανικά ιδρύματα με πανεπιστημιουπόλεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λειτουργούν με εξ αποστάσεως διδασκαλία μέχρι νεωτέρας, σημειώνει το CNN.

Ακολουθεί μια ματιά στο πώς ορισμένα πανεπιστήμια διαχειρίζονται τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή:

Texas A&M University στηv Ντόχα: Περισσότεροι από 20 φοιτητές του Texas A&M University κατευθύνονταν προς την Ντόχα από το Τέξας όταν ξέσπασε ο πόλεμος και εκτράπηκαν προς την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου στο CNN. Το κτίριο του πανεπιστημίου βρίσκεται επί του παρόντος σε καθεστώς αποκλεισμού, χωρίς πρόσβαση για εργαζομένους, φοιτητές ή επισκέπτες.

Georgetown University στην Ντόχα: Η πανεπιστημιούπολη του Georgetown στο Κατάρ λειτουργεί με διαδικτυακή διδασκαλία μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ενημέρωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του πανεπιστημίου. Ο προσωρινός πρόεδρος του ιδρύματος δήλωσε επίσης ότι μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων επρόκειτο να ξεκινήσει να παρακολουθεί μαθήματα στο Ντουμπάι την 1η Μαρτίου, αλλά το Georgetown ανέστειλε τη φοίτηση και εργάζεται για να στείλει τους φοιτητές πίσω στις πατρίδες τους το συντομότερο δυνατό.

Virginia Commonwealth University School of the Arts στην Ντόχα: Ο κοσμήτορας του VCU Arts Qatar ανέφερε σε επιστολή ότι το προσωπικό μπορεί να αποχωρήσει από το Κατάρ και να διδάσκει εξ αποστάσεως -απόφαση που ελήφθη «προς το συμφέρον της ευελιξίας και της προσωπικής ασφάλειας». Η επιστολή διευκρινίζει ότι αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του προσωπικού, όχι μόνο σε Αμερικανούς πολίτες, και δεν θα επηρεάσει το καθεστώς απασχόλησής τους. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε στο CNN ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των φοιτητών ή του προσωπικού του VCU Arts Qatar.

New York University στο Άμπου Ντάμπι: Η πανεπιστημιούπολη του NYU στο Άμπου Ντάμπι «βοηθά στην αναχώρηση όσων φοιτητών επιθυμούν να φύγουν από την περιοχή, εντοπίζοντας και εξασφαλίζοντας πτήσεις, αν και τα αεροπορικά ταξίδια παραμένουν δύσκολα», δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου στο CNN, προσθέτοντας ότι «η ασφάλεια των φοιτητών, του προσωπικού και των επισκεπτών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα».

