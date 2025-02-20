Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta Air Lines Εντ Μπάστιαν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι πιλότοι του περιφερειακού τζετ που αναποδογύρισε κατά την προσγείωση στο Τορόντο αυτή την εβδομάδα ήταν έμπειροι και εξοικειωμένοι με τις πτήσεις σε χειμωνιάτικες συνθήκες.

«Υπάρχει ένα επίπεδο ασφάλειας στο Delta», είπε ο Bastian στο CBS Mornings σε συνέντευξή του. «Όλοι αυτοί οι πιλότοι εκπαιδεύονται για αυτές τις συνθήκες».

Τη Δευτέρα, την ημέρα της συντριβής, το αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο στον Καναδά, αντιμετώπιζε ισχυρούς ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπάθησαν να ανακάμψουν μετά από μια μεγάλη χιονοθύελλα το Σαββατοκύριακο.

Ο Μπάστιαν αποκάλεσε το βίντεο του ατυχήματος, στο οποίο τραυματίστηκαν 21 από τους 80 επιβαίνοντες, «τρομακτικό», αλλά επαίνεσε τις ενέργειες του πληρώματος πτήσης για γρήγορη εκκένωση του αεροπλάνου.

«Για αυτό προπονούμαστε», είπε ο Μπάστιαν. «Για αυτό προπονούμαστε συνεχώς».

Η Delta είπε την Τετάρτη ότι μόνο ένας από τους 21 επιβάτες παραμένει στο νοσοκομείο. Όλοι οι τραυματίες αναμένεται να επιβιώσουν.

Σύμφωνα με το Reuters, η αεροπορική εταιρεία είπε ότι προσφέρει 30.000 δολάρια σε όλους τους επιβάτες που δεν θα ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να μηνύσουν τον αερομεταφορέα.

Το Transportation Safety Board of Canada ανέφερε σε δήλωση ότι οι ερευνητές διεξήγαγαν συνεντεύξεις και είχαν κατεβάσει δεδομένα από τα ανακτημένα μαύρα κουτιά που αναλύονταν.

Δύο διάδρομοι προσγείωσης παραμένουν κλειστοί στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο, συμπεριλαμβανομένου του πιο πολυσύχναστου διαδρόμου στη χώρα, με τα συντρίμμια του 16χρονου περιφερειακού αεροσκάφους CRJ900 που κατασκευάστηκε από την καναδική Bombardier να βρίσκονται ακόμα στο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος προετοιμάζεται για απομάκρυνση από το σημείο και οι ερευνητές θα εξετάσουν τον διάδρομο προτού καθαριστεί ο χώρος και απελευθερωθεί στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στις επιχειρήσεις, δήλωσε η TSB.

Το δυστύχημα μείωσε τη χωρητικότητα στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Καναδά, το οποίο έχει όριο στις αναχωρήσεις για τους άλλους τρεις επιχειρησιακούς διαδρόμους του, δήλωσε ο διευθυντής καθήκοντος του Toronto Pearson, Jake Keating, στο ειδησεογραφικό κανάλι CP24.

«Ακόμη και μετά την απομάκρυνση των συντριμμιών, το αεροδρόμιο θα πρέπει να επιθεωρήσει τον διάδρομο για να μπορέσει να επιστραφεί σε χρήση», είπε.

Το Toronto Pearson ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι από την Τετάρτη, περίπου το 5% των αναχωρούντων πτήσεων και το 6% των πτήσεων αφίξεων έχουν ακυρωθεί.

Ο ανώτερος ερευνητής της TSB, Ken Webster, είπε ότι μετά την αρχική πρόσκρουση στον διάδρομο προσγείωσης, τμήματα του αεροσκάφους CRJ900 διαχωρίστηκαν και ακολούθησε πυρκαγιά.

Σε ένα βίντεο που δείχνει την κάθοδο του αεροπλάνου, η προσγείωση φαινόταν επίπεδη και δεν έδειχνε την κανονική «φωτοβολίδα» του τζετ, όπου οι πιλότοι τραβούν τη μύτη προς τα πάνω για να αυξήσουν το βήμα λίγο πριν την προσγείωση, είπαν οι ειδικοί.

Ο Webster είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι συνέβη. Τα αεροπορικά δυστυχήματα προκαλούνται συνήθως από πολλούς παράγοντες.

Ο Μπάστιαν είπε ότι παρά τα πολλά περιστατικά υψηλού προφίλ, τα αεροπορικά ταξίδια παραμένουν ασφαλή. «Είναι η πιο ασφαλής μορφή μεταφοράς, τελεία», είπε.

Το δυστύχημα στον Καναδά ακολούθησε άλλα πρόσφατα δυστυχήματα στη Βόρεια Αμερική. Στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με επιβατικό αεροσκάφος CRJ-700 στην Ουάσιγκτον, σκοτώνοντας 67 άτομα, ενώ τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη ιατρικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Φιλαδέλφεια και 10 σκοτώθηκαν σε συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στην Αλάσκα.

Ο Μπάστιαν είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεσμεύτηκε να ενισχύσει την πρόσληψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και να βελτιώσει την τεχνολογία εναέριας κυκλοφορίας.

