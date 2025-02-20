Η ΛΔ Κονγκό ζήτησε τη βοήθεια του Τσαντ για να σταματήσει τους αντάρτες

Η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό ζήτησε από αυτήν του Τσαντ στρατιωτική βοήθεια για να αντιμετωπιστεί το ένοπλο αντικυβερνητικό κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, καθώς οι αντάρτες συνεχίζουν την αστραπιαία προέλασή τους σε ανατολικές επαρχίες της, δήλωσαν πηγή στην προεδρία στην Κινσάσα και αξιωματούχος στην Ντζαμενά.

Υπουργός της ΛΔ Κονγκό συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Τσαντ, τον Μααμάτ Ιντρίς Ντεμπί Ιτνό, προχθές Τρίτη εξ ονόματος του προέδρου Φέλιξ Τσισεκέντι, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του δεύτερου μέσω Facebook.

Δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για όσα συζητήθηκαν. Ωστόσο, αξιωματούχος της κυβέρνησης του Τσαντ ενήμερος για όσα διαμείφθηκαν εξήγησε πως η Ντζαμενά εξετάζει αίτημα που της υπέβαλε η Κινσάσα να της προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη. Δεν έχει ληφθεί απόφαση ακόμη, πρόσθεσε.

Πηγή στην προεδρία της ΛΔ Κονγκό επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη από το Τσαντ.

Ούτε η μια, ούτε η άλλη πλευρά έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των δύο χωρών απέφυγαν να σχολιάσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

