Το Διεθνές αεροδρόμιο της Σόφιας ονομάζεται πλέον «Βασίλ Λέβσκι». Η ονοματοδοσία του έγινε κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής σήμερα και παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καράτζοφ, ο διευθύνων σύμβουλος του φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα "SOF Connect" Χεσούς Καμπαλιέρο, εκπρόσωποι της προεδρίας, του Κοινοβουλίου, του υπουργικού συμβουλίου και της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών μεταξύ άλλων.

«Το όνομα του αεροδρομίου δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής στο παρελθόν, αλλά και μια ματιά στο μέλλον. Ο Βασίλ Λέβσκι δεν είναι απλά ένα όνομα από την Ιστορία, είναι η ενσάρκωση του πνεύματος, του θάρρους και της άοκνης επιδίωξης της ελευθερίας της Βουλγαρίας. Το αεροδρόμιο δεν είναι απλά μια υποδομή. Είναι η πρώτη εντύπωση που δίνει μια χώρα, είναι μια γέφυρα μεταξύ κρατών. Δίνοντας στο αεροδρόμιο το όνομα του Λέβσκι, στέλνουμε ένα μήνυμα τιμής, ακεραιότητας και ακατάπαυστης επιδίωξης για ένα λαμπρότερο μέλλον», δήλωσε ο Καμπαλιέρο.

«Ήταν περίεργο που μία από τις κύριες πύλες εισόδου στη Βουλγαρία παρέμενε χωρίς όνομα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Καράτζοφ. «Δεν είχε τεθεί ποτέ θέμα για το αν το αεροδρόμιο θα πρέπει να έχει ένα όνομα, αλλά ποιού όνομα θα έπρεπε να φέρει. Μεταξύ των διαφόρων προτάσεων, ένα όνομα ξεχώρισε, αυτό του Λέβσκι. Όχι μόνο γιατί είναι ο πλέον διακεκριμένος Βούλγαρος πατριώτης, αλλά και γιατί είχε τολμηρά όνειρα. Ένα από τα όνειρά του ήταν η Βουλγαρία να είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο Καράτζοφ δήλωσε ότι σε έξι μήνες η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως από τεχνική άποψη - το νέο όνομα θα πρέπει να υποβληθεί στον ICAO (Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας) και στην IATA (Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών). Επομένως, το μητρώο πρέπει να επικαιροποιηθεί, κάτι που διαρκεί από τρείς έως έξι μήνες.

Επιπλέον, η BULATSA (Βουλγαρική Αρχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας) πρέπει να επικαιροποιήσει τα ηλεκτρονικά της μητρώα, τα οποία εμφανίζονται στις οθόνες των αεροσκαφών. Με διαβεβαίωσαν ότι αυτό θα γίνει μέσα σε έναν μήνα. Η συντομογραφία SOF δεν θα αλλάξει, όπως και αυτή του ICAO, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών.

«Το όνομα Βασίλ Λέβσκι στην πρόσοψη του αεροδρομίου έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο φόρος τιμής στις παραδόσεις και τους άξιους Βούλγαρους, αλλά και μέρος του μέλλοντός μας ως μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας», πρόσθεσε.

Σιγή ενός λεπτού τηρήθηκε στη μνήμη του Βασίλ Λέβσκι.

Βασίλ Λέβσκι

Με προεδρικό διάταγμα της 17ης Φεβρουαρίου, το αεροδρόμιο της Σόφιας πήρε το όνομα του Βασίλ Λέβσκι, του Αποστόλου της Ελευθερίας (σ.σ. όπως τον αποκαλούν οι Βούλγαροι), ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Γραμματείας Τύπου της κυβέρνησης.

Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου η χώρα τιμά την 152η επέτειο του θανάτου του Λέβσκι (1837-1873). Είναι αναμφίβολα ο πιο επιδραστικός Βούλγαρος επαναστάτης στον αγώνα για την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό και ένας από τους λίγους πραγματικά αδιαμφισβήτητους εθνικούς ήρωες, τους οποίους οι Βούλγαροι αγαπούν βαθιά.

Έπειτα από μια δεκαετία επαναστατικής δράσης στην πατρίδα και στο εξωτερικό, ο Λέβσκι συνελήφθη από τις οθωμανικές αρχές στη βόρεια Βουλγαρία και απαγχονίστηκε στη Σόφια την 19η Φεβρουαρίου 1873.

