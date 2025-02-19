Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βρέθηκαν τα «μαύρα κουτιά» μετά τη συντριβή του αεροσκάφους στο Τορόντο - Η έρευνα συνεχίζεται

Η συσκευή εγγραφής φωνής στο πιλοτήριο και η συσκευή εγγραφής δεδομένων πτήσης στάλθηκαν στο αρμόδιο εργαστήριο για περαιτέρω ανάλυση

αεροσκάφος που αναποδογύρισε κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο

Καναδοί ερευνητές δήλωσαν την Τρίτη ότι ανακάλυψαν τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά» από ένα περιφερειακό αεροσκάφος που αναποδογύρισε κατά την προσγείωση υπό συνθήκες ανέμου, μια μέρα νωρίτερα στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο, τραυματίζοντας 21 από τους 80 επιβαίνοντες.

Ερευνητές από το Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά ηγούνται της έρευνας για να καταλάβουν γιατί το αεροσκάφος CRJ900 που εκμεταλλεύεται η θυγατρική DAL.N Endeavor Air της Delta Air Line αναποδογύρισε τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Ο ανώτερος ερευνητής της TSB, Ken Webster, είπε σε ένα βίντεο ότι η συσκευή εγγραφής φωνής στο πιλοτήριο και η συσκευή εγγραφής δεδομένων πτήσης στάλθηκαν στο εργαστήριο του πρακτορείου για περαιτέρω ανάλυση σχετικά με το τι συνέβη στην πτήση DL4819 από τη Minneapolis-St. Διεθνές Αεροδρόμιο Paul προς Τορόντο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αεροσκάφος Καναδάς Delta Airlines
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark