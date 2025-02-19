Καναδοί ερευνητές δήλωσαν την Τρίτη ότι ανακάλυψαν τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά» από ένα περιφερειακό αεροσκάφος που αναποδογύρισε κατά την προσγείωση υπό συνθήκες ανέμου, μια μέρα νωρίτερα στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο, τραυματίζοντας 21 από τους 80 επιβαίνοντες.

Ερευνητές από το Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά ηγούνται της έρευνας για να καταλάβουν γιατί το αεροσκάφος CRJ900 που εκμεταλλεύεται η θυγατρική DAL.N Endeavor Air της Delta Air Line αναποδογύρισε τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Ο ανώτερος ερευνητής της TSB, Ken Webster, είπε σε ένα βίντεο ότι η συσκευή εγγραφής φωνής στο πιλοτήριο και η συσκευή εγγραφής δεδομένων πτήσης στάλθηκαν στο εργαστήριο του πρακτορείου για περαιτέρω ανάλυση σχετικά με το τι συνέβη στην πτήση DL4819 από τη Minneapolis-St. Διεθνές Αεροδρόμιο Paul προς Τορόντο

