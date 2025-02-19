Ο Εντ Μπάστιαν, διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού αερομεταφορέα Delta Airlines, δήλωσε σήμερα πως το πλήρωμα του αεροσκάφους που αναποδογύρισε κατά την προσγείωσή του στο Τορόντο προχθές Δευτέρα είχε την κατάλληλη εμπειρία.

Το πλήρωμα της θυγατρικής της Delta's Endeavor Air στο δυστύχημα της Δευτέρας, στο οποίο τραυματίστηκαν 21 άνθρωποι, ήταν εξοικειωμένο με τις χειμερινές συνθήκες στο Τορόντο, τόνισε ο Μπάστιαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή "CBS Mornings" του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου.

«Υπάρχει ένα επίπεδο ασφάλειας στη Delta», είπε ο Μπάστιαν. «Όλοι αυτοί οι πιλότοι λαμβάνουν εκπαίδευση για αυτές τις συνθήκες».

Το αεροσκάφος της Delta Airlines με 76 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος υπέστη ατύχημα κατά την προσγείωσή του στο χιονισμένο Τορόντο και αναποδογύρισε στον διάδρομο. Η πτήση που εκτελούσε η Endeavor Air, θυγατρική της Delta, με αεροσκάφος τύπου Bombardier CRJ900 συνέδεε τη Μινεάπολη με τη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά.

Οι αρχές στο αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο προειδοποιούσαν πως επικρατούσαν σφοδροί άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες.

Η καναδική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρινόταν το αεροσκάφος της Delta αναποδογυρισμένο στη χιονισμένη πίστα του διεθνούς αεροδρομίου Πίρσον.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού αερομεταφορέα χαρακτήρισε το βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό «τρομακτικό», αλλά επαίνεσε τις ενέργειες του πληρώματος της πτήσης που απομάκρυναν ταχύτατα τους επιβάτες εκκενώνοντας το αεροσκάφος. «Γι΄ αυτές τις περιστάσεις εκπαιδευόμαστε συνεχώς», τόνισε.

Η ζωή των τραυματιών του ατυχήματος δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Χθες Τρίτη, ερευνητές τόνισαν ότι ανέσυραν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους και θα προχωρήσουν σε εργαστηριακή ανάλυση. Ο ανώτερος ερευνητής της υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών του Καναδά, ο Κεν Ουέμπστερ, δήλωσε ότι μετά την αρχική πρόσκρουση στον διάδρομο στο αεροδρόμιο, τμήματα του αεροσκάφους CRJ900 χωρίστηκαν και ακολούθησε φωτιά.

Ο Ουέμπστερ τόνισε, όπως και άλλοι αξιωματούχοι ασφάλειας της αεροπορίας, ότι είναι πολύ νωρίς για ειπωθεί τι συνέβη στην πτήση της Delta.

Ο Μπάστιαν δήλωσε ότι παρά τα συμβάντα με αεροπορικά ατυχήματα που έτυχαν μεγάλης προβολής και κάλυψης, τα αεροπορικά ταξίδια παραμένουν ασφαλή. «Αυτός είναι ο ασφαλής τρόπος μεταφορών, τελεία και παύλα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

