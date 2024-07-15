Η απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έχει διχάσει την αμερικανική κοινωνία εν μέσω προεκλογικής περιόδου ενώ πολλά και σημαντικά ερωτήματα εγείρονται για τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας.

Η διερεύνηση του περιστατικού κατά το οποίο ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα δύο τραυματίστηκαν σοβαρά έχει αναλάβει το FBI.

Στο πλαίσιο των ερευνών και των ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις, ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας έχει κληθεί να καταθέσει ενώπιον μιας επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 22 Ιουλίου.

Τα βασικά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας είναι τα εξής:



Γιατί η στέγη από όπου έδρασε ο ένοπλος δεν ήταν ασφαλισμένη;

Παραμένει ασαφές πώς ο δράστης Τόμας Μάθιου Κρουκς είχε πρόσβαση στη στέγη του κτιρίου που ήταν περίπου 130 μέτρα μακριά από τον ΝτόναλντΤραμπ .

Η ταράτσα χαρακτηρίστηκε ως «ευάλωτο» σημείο πριν από το συμβάν, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται δύο πηγές σχετικές με τις επιχειρήσεις της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Κάποιος θα έπρεπε να ήταν στην ταράτσα ή να είχε ασφαλίσει το κτίριο, ώστε να μην μπορεί κανείς να ανέβει στην ταράτσα», ανέφερε το NBC επικαλούμενο μία από τις πηγές.

Εκτός από το ζήτημα της πρόσβασης, έχει προταθεί ότι θα έπρεπε να αποκλειστεί η ορατότητα από το σημείο της ταράτσας στο σημείο του βάθρου που στεκόταν ο Τραμπ.

Διαβιβάστηκαν οι προειδοποιήσεις για τον ένοπλο;

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο BBC ότι ο ίδιος και άλλοι είχαν εντοπίσει τον Κρουκς να σέρνεται στην οροφή με ένα όπλο. Ειδοποίησαν την αστυνομία, αλλά ο ύποπτος συνέχισε να παρευρίσκεται στο σημείο για αρκετά λεπτά που άρχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια να δεχτεί πυρά και ο ίδιος, είπε.

Ο ειδικός πράκτορας του FBI Κέβιν Ρότζεκ παραδέχτηκε ότι αποτελεί «έκπληξη» το γεγονός ότι ο δράστης μπόρεσε να ανοίξει πυρ.

Ο σερίφης της κομητείας επιβεβαίωσε ότι ο Κρουκς εντοπίστηκε από έναν τοπικό αστυνομικό, ο οποίος δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως. Κάτι που παραμένει ασαφές είναι αν αυτές οι πληροφορίες έφτασαν στους πράκτορες που φύλαξαν τον Τραμπ.

Αξιωματούχοι είχαν ήδη εντοπίσει τον Κρουκ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των αρχών. Όπως ανέφερε το CNN, αστυνομικοί νόμιζαν ότι ενεργούσε ύποπτα κοντά στην εκδήλωση. Αυτές οι πληροφορίες γνωστοποιούνται στη Μυστική Υπηρεσία.

Η Μυστική Υπηρεσία βασιζόταν πολύ στην τοπική αστυνομία;

Ο ένοπλος πυροβόλησε από το σημείο που είχε χαρακτηριστεί ως «δευτερεύουσα περιοχή» και περιπολούσαν τοπικοί και κρατικοί αξιωματικοί και όχι η Μυστική Υπηρεσία.

Ένας πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας είπε ότι αυτού του είδους η διευθέτηση λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για το τι πρέπει να γίνει όταν εντοπιστεί ο κίνδυνος.

«Όταν βασίζεσαι στις τοπικές αρχές, καλύτερα να προγραμματίσεις προσεκτικά και να τους πεις τι περιμένεις να κάνεις στην περίπτωση απειλής», είπε ο Τζόναθαν Γουάκρου στην Washington Post. Ο σερίφης της κομητείας παραδέχτηκε ότι υπήρξε «μια αποτυχία», αλλά δεν ευθύνεται κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Φυλασσόταν επαρκώς η εκδήλωση;

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής είχε αναφέρει ότι οι δυνάμεις της Μυστικής Υπηρεσίας ήταν «πολύ μικρές», γεγονός που έθεσε το ζήτημα εάν η τοπική αστυνομία είχε «εκπαιδευτεί» επαρκώς για να κάνει μια εκδήλωση όπως η συγκέντρωση του Σαββάτου.

Ο Jason Chaffetz, ο οποίος έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις αποτυχίες των μυστικών υπηρεσιών, είπε στην Washington Post ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μπάιντεν αποτελούν «προφίλ υψηλού κινδύνου», αλλά παρόλα αυτά η παρουσία ασφαλείας στην Πενσυλβάνια δεν ήταν επαρκής.

Η Μυστική Υπηρεσία αρνήθηκε ότι ένα αίτημα της ομάδας Τραμπ για τους υπαλλήλους του είχε απορριφθεί πριν από τη συγκέντρωση.

Ωστόσο, η Washington Post ανέφερε ότι είχε δει ανταλλαγή μηνυμάτων κατά την οποία ένας πρώην αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας ρώτησε τους συναδέλφους του πώς ο ύποπτος κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Τραμπ, λαμβάνοντας την απάντηση «πόροι».

Απομακρύνθηκε αρκετά γρήγορα ο Τραμπ;

Οι πράκτορες που προστάτευσαν τον Τραμπ επενέβησαν για την αντίδρασή τους, μεταξύ άλλων από τον πρώην πράκτορα Ρόμπερτ ΜακΝτόναλντ, ο οποίος είπε ότι έκανε «αρκετά καλή δουλειά» παρόλο που δεν υπάρχει ακριβής «οδηγία» για το τι πρέπει να γίνει σε μια τέτοια κατάσταση.

Παράλληλα, τέθηκε το ερώτημα εάν απομάκρυναν γρήγορα προς το όχημά του τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα πλάνα του περιστατικού τους δείχνουν να σχηματίζουν γρήγορα μια ασπίδα γύρω του αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, αλλά στη συνέχεια φαίνεται να σταματούν καθώς ο Τραμπ ζητά να μαζέψει τα παπούτσια του. Ο πρώην πρόεδρος συνεχίζει να σηκώνει τη γροθιά του προς τους υποστηρικτές του.

Ένας βετεράνος των μυστικών υπηρεσιών είπε στους New York Times ότι δεν θα περίμενε. "Αν ήμουν εγώ εκεί, όχι. Θα φύγουμε, και θα φύγουμε", είπε ο Τζέφρι Τζέιμς. «Αν ήμουν εγώ, θα του αγόραζα ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια».



Πηγή: skai.gr

