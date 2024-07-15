Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την ζωή του 20χρονου Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική συγκέντρωση.

Ο 20χρονος δράστης είχε εμφανιστεί κάποτε σε μια διαφήμιση της επενδυτικής εταιρείας BlackRock, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία τη Δευτέρα.

Η διαφήμιση, η οποία δημιουργήθηκε το 2022, γυρίστηκε στο Bethel Park High School, όπου ο Κρουκς ήταν μαθητής εκείνη την εποχή. Η BlackRock κινηματογράφησε το σποτ, σε μια τάξη με πρωταγωνιστές έναν πραγματικό δάσκαλο και πραγματικούς μαθητές.

Ο Κρουκς ήταν ένας από αυτούς τους μαθητές, είπε η BlackRock στο CBS MoneyWatch.

Δεν πληρώθηκε, ούτε προσελήφθη από την εταιρεία ως ηθοποιός διευκρινίζει η εταιρεία.

Το διαφημιστικό σποτ

«Το 2022, παρουσιάσαμε μια διαφήμιση με έναν δάσκαλο από το Bethel Park High School, στην οποία εμφανίστηκαν για λίγο στο παρασκήνιο αρκετοί απλήρωτοι μαθητές, συμπεριλαμβανομένου του Thomas Matthew Crooks», δήλωσε η BlackRock σε δήλωση στο CBS MoneyWatch. «Θα διαθέσουμε όλο το βίντεο στις αρμόδιες αρχές και αφαιρέσαμε το βίντεο από την κυκλοφορία για σεβασμό προς τα θύματα».

Η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, καταδίκασε επίσης τη βία που σημειώθηκε στη συγκέντρωση του Τραμπ το Σαββατοκύριακο.

«Η απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Τραμπ είναι αποτρόπαια. Είμαστε ευγνώμονες που ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά και σκεφτόμαστε όλους τους αθώους περαστικούς και τα θύματα αυτής της απαίσιας πράξης, ειδικά το άτομο που σκοτώθηκε», ανέφερε η BlackRock σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «καταδικάζει την πολιτική βία κάθε είδους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.