Απόπειρα κατά Τραμπ: Τι αναμένεται να δούμε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνονται σήμερα στο Μιλγουόκι για το εθνικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διεξάγεται φέτος υπό μεγάλη ένταση, συγκλονισμένοι μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Στον 78χρονο πρώην επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλοτε βιομηχανική πόλη με θέα στη λίμνη Μίσιγκαν, αναμένεται να επιφυλαχθεί πολύ θερμή υποδοχή από τους υποστηρικτές του, που κινδύνευσαν να τον χάσουν το Σάββατο.

Ο τόπος που έχει επιλεγεί για το συνέδριο είναι ένα τεράστιο, υπερσύγχρονο αθλητικό συγκρότημα, οι τοίχοι του οποίου έχουν καλυφθεί με μεγάλες φωτογραφίες του 45ου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος διεκδικεί να είναι και ο 47ος.

Ωστόσο, η φωτογραφία, που έχει χαραχτεί πια στο μυαλό όλου του κόσμου και που έκανε τον γύρο του πλανήτη, είναι αυτή του Τραμπ με τη γροθιά στον αέρα να απομακρύνεται εσπευσμένα το Σάββατο από τους σωματοφύλακές του από προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τράμπ για την απόπειρα δολοφονίας

«Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ, θα έπρεπε να είμαι νεκρός», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το αεροπλάνο κατά την πτήση του για το Μιλγουόκι και δημοσιεύτηκε χθες, Κυριακή, στη New York Post.

Ήταν «μια πολύ σουρεαλιστική εμπειρία», παρατήρησε, αναφερόμενος στην απόπειρα δολοφονίας του, έχοντας, σύμφωνα με την εφημερίδα, λευκό επίδεσμο στο δεξί του αυτί.

Ο Ρεπουμπλικανός σημείωσε ότι αν δεν είχε γυρίσει ελαφρά το κεφάλι του προς τα δεξιά, θα ήταν νεκρός, προσθέτει η συντηρητική εφημερίδα.

«Από τύχη ή ο Θεός βοήθησε, πολλοί άνθρωποι λένε ότι ο Θεός βοήθησε, είμαι ακόμη εδώ», πρόσθεσε.

Η επίθεση αυτή συγκλόνισε την αμερικανική κοινωνία, η οποία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη πόλωση, προκαλώντας μεγαλύτερο φανατισμό στους πιο ριζοσπαστικούς από τους «τραμπιστές», οι οποίοι κατηγορούν ανοιχτά τους Δημοκρατικούς πως φέρουν την ευθύνη.

Ο «πολυαναμενόμενος» αντιπρόεδρος

Η πρώτη δυνατή στιγμή του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι αναμένεται να έρθει ήδη από σήμερα, με την αναγγελία του προσώπου που έχει επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ για μελλοντικό αντιπρόεδρό του αν κερδίσει στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Για τη θέση αυτή ακούγονται τρία ονόματα.

Αυτό του συγγραφέα που εξελέγη στο Κογκρέσο Τζ. Ντ. Βανς, αυτό του κυβερνήτη της Βόρειας Ντακότα Νταγκ Μπέργκαμ και ο γερουσιαστής της Φλόριντα με τη μεγάλη επιρροή Μάρκο Ρούμπιο.

Εκτός κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέξει να ανακοινώσει ένα εντελώς απρόσμενο όνομα.

Ο μελλοντικός αντιπρόεδρος του δισεκατομμυριούχου Ρεπουμπλικανού θα εκφωνήσει ομιλία την Τετάρτη το βράδυ στη βασική αίθουσα του συνεδρίου, η οποία θα έχει διακοσμηθεί για την περίσταση με χαλιά σε κόκκινο χρώμα και με μοτίβο τον ελέφαντα, το σύμβολο του κόμματος.

«Ας κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά»

Τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο αυτό θα είναι η αγοραστική δύναμη, η μετανάστευση, η εγκληματικότητα και η ασφάλεια που εγγυάται μια ισχυρή Αμερική.

Ωστόσο, το αποκορύφωμα του εορταστικού και πανηγυρικού αυτού γεγονότος αναμένεται την Πέμπτη, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ οριστεί επισήμως ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές, όπως αναμένεται.

Το χρίσμα θα οριστικοποιηθεί σε μια θεαματική βραδιά κατά την οποία θα αφεθούν 100.000 κόκκινα, λευκά και μπλε μπαλόνια, τα οποία βρίσκονται ήδη στον χώρο.

Το σύνθημα του συνεδρίου είναι το «Ας κάνουμε την Αμερική σπουδαία ξανά», κατά το σύνθημα του Τραμπ το 2016.

Αυτός έφτασε χθες στην πόλη αυτή στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, αλλά υπάρχει πλήρης μυστικότητα όσον αφορά το πρόγραμμά του, όπως επιβάλλουν λόγοι ασφαλείας.

Αναμένοντας πάνω από 50.000 μετέχοντες, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υποσχόταν ήδη από πριν ότι θα ήταν ένα γεγονός για το οποίο θα λαμβάνονταν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ολόκληρες περιοχές του κέντρου της πόλης έχουν περιφραχτεί με μεταλλικά κιγκλιδώματα και φρουρούνται από μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας.

Το επίλεκτο αυτό σώμα της αστυνομίας που είναι επιφορτισμένο με την προστασία σημαντικών προσωπικοτήτων διαβεβαίωσε ότι είναι «απολύτως έτοιμο» για να εγγυηθεί την ασφάλεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών.

Ωστόσο, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων, καθώς κατηγορείται ότι δεν προστάτευσε καλά τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική του συγκέντρωση σε ανοιχτό χώρο το Σάββατο.

Τι σημαίνει η απόπειρα δολοφονίας του Τράμπ για τον Μπάιντεν

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος άλλαξε το πρόγραμμά του, επιδόθηκε αυτό το σαββατοκύριακο που σημάδεψε τη χώρα σε προσπάθειες μείωσης της έντασης, σε επίσημες ομιλίες του.

«Δεν υπάρχει θέση για αυτού του είδους τη βία στην Αμερική», δήλωσε κυρίως ο 81χρονος Δημοκρατικός, απευθύνοντας έκκληση για «ενότητα» στο έθνος. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου τηλεφώνησε επίσης στον αντίπαλό του που τραυματίστηκε ελαφρά, εκφράζοντάς του την «ανακούφισή» του που είναι καλά και καταδικάζοντας την απόπειρα εναντίον της ζωής του.

Η επίθεση κατά του Τραμπ μπορεί να τον ωφελήσει εκλογικά, κρίνουν ειδικοί των πολιτικών επιστημών, επικαλούμενοι το προηγούμενο του Ροναλντ Ρίγκαν, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από σφαίρα το 1981.

Αντιθέτως, επισημαίνουν πόσο έχει αποδυναμωθεί ο Μπάιντεν από τα ενοχλητικά ερωτήματα σχετικά με την προχωρημένη ηλικία του και την πνευματική του διαύγεια, με μέλη του Κογκρέσου από το ίδιο το κόμμα του να τον καλούν να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Για τον Μάρτιν Κάτλζερ, κάτοικο του Μιλγουόκι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: η κούρσα για τον Λευκό Οίκο έχει «κριθεί».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει, επειδή έχουμε πάντα την τάση να συσπειρωνόμαστε γύρω από αυτούς που έχουν πληγεί», δήλωσε με σιγουριά ο εξηντάχρονος αυτός υποστηρικτής των Ρεπουμπλικανών στο AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

