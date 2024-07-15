Με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τράμπ, ο Ίλον Μασκ αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί και ο ίδιος δύο φορές ένοπλη επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας, μηχανικός και θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τράμπ ανέφερε σε δήλωσή του στο Χ:

«Έρχονται επικίνδυνοι καιροί. Δύο άτομα (ξεχωριστές περιπτώσεις) έχουν ήδη προσπαθήσει να με σκοτώσουν τους τελευταίους 8 μήνες. Συνελήφθησαν με όπλα περίπου 20 λεπτά μακριά από τα κεντρικά της Tesla στο Τέξας».

Dangerous times ahead.



Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas. — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

Πηγή: skai.gr

