Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απόπειρα κατά Τράμπ: Ο Μασκ αποκαλύπτει ότι έχουν προσπαθήσει δύο φορές να σκοτώσουν και τον ίδιο

Ο Ίλον Μασκ είναι θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τράμπ

Ίλον Μασκ

Με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τράμπ, ο Ίλον Μασκ αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί και ο ίδιος δύο φορές ένοπλη επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας, μηχανικός και θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τράμπ ανέφερε σε δήλωσή του στο Χ:

«Έρχονται επικίνδυνοι καιροί. Δύο άτομα (ξεχωριστές περιπτώσεις) έχουν ήδη προσπαθήσει να με σκοτώσουν τους τελευταίους 8 μήνες. Συνελήφθησαν με όπλα περίπου 20 λεπτά μακριά από τα κεντρικά της Tesla στο Τέξας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ απόπειρα κατά Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark