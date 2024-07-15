Μία σορό, αγνώστων ακόμα στοιχείων, εντόπισαν οι πυροσβέστες κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε μονοκατοικία, στην κοινότητα Ξυλοκέρα, του Δήμου Πύργου, της Ηλείας.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για φωτιά σε σπίτι και στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 20 οχήματα, προκειμένου να σβήσουν την φωτιά και ταυτόχρονα να αποτρέψουν ενδεχόμενη επέκτασή της.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκε η σορός, ενώ αμέσως μετά ξεκίνησαν οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού, η οποία αναμένεται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι και η προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

