Ο ιστότοπος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε σήμερα το πρωί (ώρα ΗΠΑ) μια φωτογραφία του με αίμα στο πρόσωπο να καλεί τους υποστηρικτές του να κάνουν δωρεές στην εκστρατεία του και να ενωθούν με πνεύμα ενότητας και ειρήνης μετά το συμβάν με τους πυροβολισμούς του Σαββάτου.

Ο ιστότοπος ανακατευθύνει τους δυνητικούς δωρητές σε μια σελίδα της πλατφόρμας συγκέντρωσης χρημάτων WinRed που δείχνει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που τράβηξε φωτογράφος του Associated Press την οποία ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «εμβληματική».

Δείχνει τη γραμμή αίματος στο πρόσωπο του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου και την υψωμένη γροθιά του σε ένδειξη πείσματος αφότου μία σφαίρα διαπέρασε το πάνω μέρος του δεξιού αφτιού του στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια. Η φωτογραφία φέρει λεζάντα με τις λέξεις "FEAR NOT" ("Μην φοβάστε") με κεφαλαία γράμματα.

Ένα μήνυμα κάτω από την εικόνα λέει: "Ενότητα. Ειρήνη. Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά". Η σελίδα φέρει επίσης την υπογραφή του Τραμπ και δίνει στους επισκέπτες του ιστοτόπου επιλογές να κάνουν δωρεά διαφόρων ποσών.

Σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ χθες, Κυριακή, στη New York Post, ο Τραμπ μίλησε για τις φωτογραφίες που τον δείχνουν αμέσως μετά τον πυροβολισμό, περιλαμβανομένης εκείνης που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εκστρατείας του.

«Πολλοί λένε ότι είναι η πιο εμβληματική φωτογραφία που έχουν δει ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ στη New York Post. «Έχουν δίκιο και δεν είμαι νεκρός. Συνήθως πρέπει να πεθάνεις για να έχεις μια εμβληματική φωτογραφία»

Ο Τραμπ, που είναι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ απέναντι στον Δημοκρατικό νυν πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου, πυροβολήθηκε από έναν 20χρονο με ημιαυτόματο τουφέκι το Σάββατο στην προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, ανέφεραν οι αρχές.

Ένας υποστηρικτής του Τραμπ που ήταν στη συγκέντρωση σκοτώθηκε, άλλοι δύο τραυματίστηκαν και ο ύποπτος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας. Το FBI ανέφερε ότι διεξάγει έρευνα για το συμβάν με τους πυροβολισμούς ως απόπειρα δολοφονίας.

Ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού αλλά και του Δημοκρατικού κόμματος, περιλαμβανομένων των Τραμπ και Μπάιντεν, έκαναν έκκληση στους πολίτες της έντονα διχασμένης χώρας να ενωθούν και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους μετά το συμβάν με τους πυροβολισμούς.

Η εκστρατεία GoFundMe, που υποστηρίζεται από τον Τραμπ για τα θύματα του συμβάντος με τους πυροβολισμούς στη συγκέντρωση του πρώην προέδρου, είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τα τέλη της χθεσινής ημέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.