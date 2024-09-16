«Ηλίθιο», «γελοίο» και «τρελό» χαρακτηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ ο 58χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, στο βιβλίο του που δημοσίευσε μόνος του πέρυσι.

Ο 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες Κυριακή ως ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε πέρυσι στο βιβλίο των 291 σελίδων για τις ανεπιτυχείς προσπάθειές του να βοηθήσει την Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και επίσης στάθμισε πολλαπλές παγκόσμιες κρίσεις.

Ο Ρουθ έγραψε ότι η αποχώρηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν το 2018 ήταν μια «τεράστια γκάφα» που οδήγησε την Τεχεράνη πιο κοντά στη Μόσχα, την οποία έχει προμηθεύσει με drones που έχουν προκαλέσει καταστροφές σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Ο Ρουθ ανέλυσε τις απόψεις του για την πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν και προέτρεψε τους Αφγανούς πρόσφυγες να πολεμήσουν για την Ουκρανία.

Έγραψε επίσης για την Ταϊβάν, τη Βόρεια Κορέα και τη Βενεζουέλα, κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ της αυταρχικής διακυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της εξέγερσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Αντικατοπτρίσαμε τα καταστροφικά γεγονότα (της Βενεζουέλας) με τη δική μας καταστροφή στις 6 Ιανουαρίου που διέπραξε ο Ντόναλντ Τραμπ και η αντιδημοκρατική κατοχή του», έγραψε ο Ρουθ.

Αναφερόμενος στη στήριξη που φέρεται να είχε δώσει παλαιότερα στον Τραμπ αναφέρει ότι πρέπει να αναλάβει μέρος της ευθύνης για την εκλογή του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, γράφοντας: «αλλά είμαι αρκετά άντρας για να πω ότι έκρινα λάθος και έκανα ένα τρομερό λάθος».

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στο Amazon χωρίς να αναφέρεται κανένας εκδότης και τιτλοφορείται: “Ukraine’s Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity” (Ο πόλεμος που δεν μπορεί να κερδίσει η Ουκρανία: Το μοιραίο ελάττωμα της δημοκρατίας, η Παγκόσμια Εγκατάλειψη και ο Παγκόσμιος Πολίτης – Ταϊβάν, Αφγανιστάν, Βόρεια Κορέα και το τέλος της Ανθρωπότητας».

Πηγή: skai.gr

