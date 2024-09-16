Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο στο Τσέλιαμπινσκ, στα Ουράλια, όταν μαθητής οπλισμένος με σφυρί επιτέθηκε σε άλλους μαθητές και δασκάλους.

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο σχολείο 68 στο Τσέλιαμπινσκ», έγραψε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξέι Τέκσλερ.

Οπλισμένος με σφυρί «ένας μαθητής επιτέθηκε σε άλλους μαθητές και δασκάλους», προτού συλληφθεί, είπε.

Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια και ένα 13χρονο αγόρι και μια δασκάλα, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ο 13χρονος δράστης έφερε επίσης ένα μαχαίρι και ένα όπλο.

Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμη σαφή.

Έρευνα για «σχεδιασμό ανθρωποκτονίας» και «αμέλεια» έχει ξεκινήσει, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις μεγάλες έρευνες στη χώρα.

«Τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα: πώς μπόρεσε ένας μαθητής να μπει στο σχολείο με σφυρί, γιατί δεν αντέδρασαν οι φύλακες;», διερωτήθηκε ο Αλεξέι Τέκσλερ ανακοινώνοντας ότι διέταξε τη διενέργεια ελέγχων για το επίπεδο ασφαλείας σε όλα τα σχολεία της περιοχής.

Κάποτε εξαιρετικά σπάνιες, οι ένοπλες επιθέσεις στα σχολεία, μερικές φορές θανατηφόρες, εμφανίζουν αυξητική τάση στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ανησυχήσει, διακρίνοντας ένα φαινόμενο που εισάγεται από τις ΗΠΑ και μια στρεβλή επίπτωση της παγκοσμιοποίησης που οδήγησε σε αυστηρότερη νομοθεσία για την οπλοφορία.

Τον Δεκέμβριο του 2023 ένα 14χρονο κορίτσι άνοιξε πυρ σε σχολείο στο Μπριάνσκ, μια πόλη στη νοτιοδυτική Ρωσία, σκοτώνοντας έναν συμμαθητή του πριν αυτοκτονήσει.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 επίθεση με όπλο που εξαπέλυσε απόφοιτος σε σχολείο στο Ιζέβσκ της κεντρικής Ρωσίας άφησε πίσω της 18 νεκρούς.

Το 2021 ένας 21χρονος σκότωσε εννέα άτομα σε ένα σχολείο στο Καζάν του Ταταρστάν.

