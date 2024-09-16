Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ουάου» - Σχόλιο του Ίλον Μασκ για το… δημογραφικό στην Ελλάδα 

Νέα ανάρτηση του CEO της πλατφόρμας, μετά το σχόλιο για τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ - «Πέθαναν σχεδόν οι διπλάσιοι από τα μωρά που γεννήθηκαν»

Ιλον Μάσκ (Elon Musk)

Πολυγραφότατος αποδεικνύεται στην πλατφόρμα του, το Χ, ο Ιλον Μάσκ (Elon Musk). 

Μετά το σοκαριστικό σχόλιο για τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ,  «κανείς δεν προσπαθεί να δολοφονήσει τον Μπάιντεν ή την Κάμαλα», ο CEO της πλατφόρμας αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας. 

«Ουάου, σχεδόν διπλάσιος αριθμός ανθρώπων πέθαναν από τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα» έγραψε ο Μασκ, επικεφαλής της Tesla και της SpaceX. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ Elon Musk
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark