Πολυγραφότατος αποδεικνύεται στην πλατφόρμα του, το Χ, ο Ιλον Μάσκ (Elon Musk).

Μετά το σοκαριστικό σχόλιο για τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, «κανείς δεν προσπαθεί να δολοφονήσει τον Μπάιντεν ή την Κάμαλα», ο CEO της πλατφόρμας αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας.

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024

«Ουάου, σχεδόν διπλάσιος αριθμός ανθρώπων πέθαναν από τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα» έγραψε ο Μασκ, επικεφαλής της Tesla και της SpaceX.

Πηγή: skai.gr

