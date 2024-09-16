Ο Ντόναλντ Τραμπ γλύτωσε χθες από μία δεύτερη «φερόμενη απόπειρα δολοφονίας» εναντίον του και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το άτομο που συνελήφθη ως ο δράστης είναι ο 58χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ (Ryan Wesley Routh), ανεξάρτητος κατασκευαστής κατοικιών και μόνιμος κάτοικος Χαβάης από το 2018.

Με βάση το προφίλ του στο Linkedin, ο Ρουθ σπούδασε στο Agricultural and Technical State University στη Βόρεια Καρολίνα και αυτοπροσδιορίζεται ως «μηχανικό μυαλό» που απολαμβάνει «ιδέες, εφευρέσεις και δημιουργικά projects με καλλιτεχνική διάθεση».

Ο 58χρονος συνελήφθη αφότου εντοπίστηκε με ένα καλάσνικοφ AK-47 σε απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων από τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, ενώ αυτός έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα την Κυριακή.

Ο ύποπτος είχε κρυφτεί μέσα σε θάμνους και στη συνέχεια είχε διαφύγει με ένα μαύρο αυτοκίνητο, πριν εντοπισθεί από τις αρχές.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε δυο μήνες που ένας ένοπλος προσπαθεί να σκοτώσει τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς υπενθυμίζεται πως στις 13 Ιουλίου ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί από τα πυρά του 20χρονου Τόμας Μάθιου Κρουκς.

Ενας «τίμιος, εργατικός άνθρωπος», ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανία

Ο Ρουθ φαίνεται να έχει μεγάλο ποινικό μητρώο δεκαετιών ενώ το 2022 είχε μεταβεί στην Ουκρανία για να υποστηρίξει τον ουκρανικό λαό στον πόλεμο με τη Ρωσία, απέναντι στον «τρομοκράτη Πούτιν». Σύμφωνα με το Newsweek – που του είχε πάρει τότε συνέντευξη – ο Ρουθ βοηθούσε στη στρατολόγηση ξένων εθελοντών για να πολεμήσουν για την Ουκρανία.

🚨BREAKING: Ryan Wesley Routh, who tried to kill President Trump was connected to Rep Adam Kinzinger through his support and fight for Ukraine.



Heavily brainwashed Dem!



0-2! Trump Won! Ryan Routh didn’t kill himself!#TrumpAssassinationAttempt #trumpassassinationattempt2 pic.twitter.com/1QGeWCGkF3 — AJ Huber (@Huberton) September 15, 2024

Επίσης, ο δράστης της επίθεση κατά του Τραμπ έχει κάνει στο παρελθόν μικρές δωρεές στους Δημοκρατικούς ενώ δημοσίευε τακτικά άρθρα για την πολιτική και την επικαιρότητα, επικρίνοντας συχνά και τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο γιος του, Όραν Ρουθ, στην Daily Mail, ο πατέρας του μισεί τον Τραμπ «όπως κάθε λογικός άνθρωπος. Ούτε εγώ συμπαθώ τον Τραμπ».

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στο CNN την Κυριακή, ο Όραν αποκάλεσε επίσης τον Ράιαν «έναν στοργικό πατέρα» και έναν «τίμιο εργατικό άνθρωπο».

«Δεν ξέρω τι συνέβη στη Φλόριντα… από τα λίγα που άκουσα δεν ακούγεται σαν τον άντρα που ξέρω, δεν θα έκανε οτιδήποτε τρελό, και πολύ περισσότερο βίαιο», είπε χαρακτηριστικά.

Τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων δείχνουν ότι εγγράφηκε ως ανένταχτος ψηφοφόρος στη Βόρεια Καρολίνα το 2012, ενώ πιο πρόσφατα ψήφισε αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών του Δημοκρατικού Κόμματος της πολιτείας, στην κομητεία Γκίλφορντ, τον Μάρτιο του 2024.

Ποινικό μητρώο για οπλοφορία

Όπως αναφέρουν τις τελευταίες ώρες τα αμερικανικά μέσα, ο Ρουθ είχε ποινικό μητρώο σχεδόν 50 σελίδων, με τις περισσότερες κατηγορίες για οπλοκατοχή. Ενδεικτικά, το 2002, όπως δείχνουν τα δικαστικά αρχεία, καταδικάστηκε για «κατοχή όπλου μαζικής καταστροφής» - ένα πολυβόλο.

The Trump Shooter, Ryan Wesley Routh has an Extensive Criminal Record with the North Carolina Department of Corrections from the Early-2000s, likely before he moved to Hawaii. pic.twitter.com/WLueKFshn5 — OSINTdefender (@sentdefender) September 15, 2024

Μετά τη σύλληψη του 2002, οι αρχές είπαν ότι βρήκαν τον ύποπτο να έχει στην κατοχή του ένα πλήρως αυτόματο πολυβόλο.

Σύμφωνα με το NBC, τα αρχεία δείχνουν επίσης καταδίκες για κατοχή κρυμμένου όπλο, κατοχή κλεμμένης περιουσίας και τροχαία με εγκατάλειψη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, που περιλάμβαναν καταδίκες πλημμελήματος για παραβάσεις όπως αντίσταση σε αστυνομικό και οδήγηση με αναστολή άδειας, ο κατηγορούμενος έλαβε ποινή με αναστολή και αποφυλάκιση υπό όρους ή αναστολή.

Πηγή: skai.gr

