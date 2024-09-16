Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η πιθανότητα το Ιράν να προμήθευσε τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα πυρηνική τεχνογνωσία φέρεται να συζητήθηκε στη συνάντηση Μπάιντεν-Στάρμερ στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Λονδίνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσαν πως μια τέτοια πιθανή εμβάθυνση συνεργασίας εντείνει τις ανησυχίες για το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης.

Σημειώνεται δε πως μια σχετική αναφορά, που είχε περάσει εν πολλοίς απαρατήρητη, είχε κάνει την περασμένη Τρίτη από το Λονδίνο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν: «Από την πλευρά της η Ρωσία μοιράζεται τεχνολογία που αναζητά το Ιράν, είναι αμφίδρομη συνεργασία, περιλαμβανομένης τεχνολογίας επί πυρηνικών θεμάτων, όπως και κάποιων πληροφοριών περί διαστήματος».

Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία είχαν επίσης προειδοποιήσει προ ημερών με κοινή δήλωση πως το Ιράν συνεχίζει να αναπτύσσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, εκτιμώντας ότι δεν το κάνει για λόγους πολιτικής χρήσης αλλά για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Αναφορικά με το κύριο θέμα συζήτησης στο Λευκό Οίκο, τη χορήγηση άδειας στην Ουκρανία να πλήξει στόχους εντός ρωσικής επικράτειας με τους βρετανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow, οι Times αποκαλύπτουν πως ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε στον Βρετανό πρωθυπουργό ότι θέλει να τηρήσει στάση αναμονής μέχρι ο πρόεδρος Ζελένσκι να παρουσιάσει ένα «σχέδιο νίκης».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτή η στάση του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου «εξέπληξε» τη βρετανική αντιπροσωπεία, η οποία είχε εκλάβει τις δηλώσεις Μπλίνκεν στο Λονδίνο ως ένδειξη πως οι ΗΠΑ έκλιναν προς τη χορήγηση άδειας για τους Storm Shadow.

Η αμερικανική έγκριση απαιτείται και για πρακτικούς λόγους, καθώς για να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς χρήσης οι Storm Shadow πρέπει να βασίζονται σε αμερικανικά χαρτογραφικά δεδομένα.

Αυτό το «σχέδιο νίκης» από τον Ουκρανό πρόεδρο αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την άλλη εβδομάδα. Πιστεύεται ότι για αυτό ο Κιρ Στάρμερ επανειλημμένα παρέπεμψε για τις αποφάσεις στη γενική συνέλευση.

Ο κ. Ζελένσκι αναμένεται να ενημερώσει το επιτελείο του Τζο Μπάιντεν, αλλά και να συζητήσει το σχέδιό του με τους διεκδικητές της προεδρίας, την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Λονδίνο, εξάλλου, φέρεται να θεωρεί πως υπάρχει διχογνωμία στους κόλπους της αμερικανικής ηγεσίας αναφορικά με τη χρήση των Storm Shadow. Συγκεκριμένα, η πρόθεση του Άντονι Μπλίνκεν να δοθεί η άδεια για πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους προσκρούει στις επιφυλάξεις του συμβούλου εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν.

Πάντως Βρετανοί διπλωμάτες εξηγούν πως θεωρούν τις νέες απειλές Πούτιν περί αντιποίνων ως «κενές» περιεχομένου, όπως και ήταν οι προηγούμενες. Σημειώνουν ενδεικτικά πως οι Storm Shadow έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά ρωσικών στόχων στην Κριμαία, την οποία ο Πούτιν θεωρεί ρωσικό έδαφος.

Εξάλλου, ο κ. Στάρμερ φέρεται σύμφωνα πάλι με τους Times να απέρριψε πρόταση του Foreign Office να μετριάσει η βρετανική κυβέρνηση το βαθμό στήριξης προς την Ουκρανία, λαμβάνοντας λιγότερες πρωτοβουλίες στη διεθνή σκηνή και «επιστρέφοντας στην αγέλη» των υπολοίπων χωρών με λιγότερο ηχηρή στήριξη προς το Κίεβο.

Πάντως ο υπουργός Εξωτερικών του Ην. Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα και οι σύμμαχοί της δεν πρόκειται να εκφοβιστούν από τις «απαράδεκτες» απειλές του Πούτιν.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο πέντε πρώην υπουργοί Άμυνας των Συντηρητικών κάλεσαν τον Κιρ Στάρμερ να δώσει μόνος την άδεια για τους Storm Shadow στον Ζελένσκι και να μην περιμένει τους Αμερικανούς.

Οι Γκραντ Σαπς, Μπεν Γουάλας, Γκάβιν Γουίλιαμσον, Πένυ Μόρνταντ και Λίαμ Φοξ σημείωσαν ότι η καθυστέρηση ενθαρρύνει τον Πούτιν. Και ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που επισκέφθηκε ξανά το Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, σχολίασε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για την καθυστέρηση.

