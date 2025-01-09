Ανεξέλεγκτες συνεχίζουν να καίνε οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες αφήνοντας πίσω τους αποκαρδιωτικές εικόνες. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές και περίπου 130.000 άνθρωποι έχουν λάβει προειδοποιήσεις ή εντολές για εκκένωση των κατοικιών τους.
Το εντυπωσιακό timelapse δείχνει το μέγεθος των πυρκαγιών οι οποίες συνεχίζουν να καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους για δεύετερη ημέρα, τον πυκνό καπνό που έχει πνίξει την Καλιφόρνια και τις φλόγες που ξεπηδούν πίσω από τα βουνά.
Η Palisades Fire — μία από τις πέντε μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη καίει την παραθαλάσσια περιοχή μεταξύ Μαλιμπού και Σάντα Μόνικα. Εκτείνεται σε περισσότερα από 17.000 στρέμματα έχοντας κάψει στο πέρασμά της σπίτια, επιχειρήσεις και ιστορικές τοποθεσίες. Συγκεκριμένα, αρκετά ιστορικά κτίρια και κατασκευές που ανήκουν στα πάρκα της Πολιτείας της Καλιφόρνια κάηκαν. Ένα ιστορικό ράντσο που ανήκε στον αστέρα του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1930 Γουίλ Ρότζερς και το Topanga Ranch Hotel, στο οποίο κάποτε στεγαζόταν εργάτες που κατασκεύαζαν την εθνική οδό Pacific Coast, ήταν μεταξύ των τοποθεσιών που καταστράφηκαν από την τεράστια πυρκαγιά το βράδυ της Τρίτης, ανέφεραν τα πάρκα σε ανακοίνωσή τους στον ιστότοπό τους.
Οι υπάλληλοι κατάφεραν να εκκενώσουν τα άλογα που ζούσαν στο ράντσο και κατάφεραν να πάρουν μερικά ιστορικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης, από τα κτίρια προτού καταστραφούν.
Ο πύρινος εφιάλτης αφήνει στο πέρασμά του, στάχτες και αποκαΐδια στην πρωτοφανή αυτή καταστροφή με την οποία έρχεται αντιμέτωπη το Λος Άντζελες. Οι εικόνες με το πριν και το μετά τις φονικές πυρκαγιές μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής. Δείτε μερικά σημεία.
Το υποκατάστημα μιας τράπεζας Chase
Ένα Pet shop στο κέντρο της Altadena παραδόθηκε στις φλόγες από την Eaton Fire
Η δραματική αλλαγή στην εθνική οδό Pacific Coast
Την ανείπωτη καταστροφή που έχει προκληθεί αποτυπώνουν και οι δορυφορικές φωτογραφίες της Maxar στην γειτονιά Altadena.Δεκάδες χιλιάδες εντυπωσιακοί φοίνικες, παραδόθηκαν στις φλόγες μαζί με σπίτια.
Το μουσείο Bunny στην Altadena έχει υποστεί επίσης σημαντικές ζημιές
Eνα Starbucks στην περιοχή στους Palisades καταστράφηκε ολοσχερώς
- Η πρωθυπουργός της Δανίας θα συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων, στη «σκιά» των δηλώσεων Τραμπ για τη Γροιλανδία
- Η Πολωνία έδωσε το «πράσινο φως» στον Νετανιάχου να παρευρεθεί στην επέτειο του Άουσβιτς
- Γυναίκα πέταξε αφρό ξυρίσματος στον επικεφαλής του FDP Κρίστιαν Λίντνερ και εκείνος τη χαστούκισε - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.