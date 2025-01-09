Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν θα συναντηθεί απόψε με τους ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων προκειμένου να τους ενημερώσει για τα "μέτρα που έχουν ληφθεί" μετά τις δηλώσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ που απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, δήλωσαν κυβερνητικές πηγές.

"Η συνάντηση με τους επικεφαλής των κομμάτων μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους. Το γραφείο της πρωθυπουργού επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 20:30 ώρα Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.