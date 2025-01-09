Αφρό ξυρίσματος πέταξανστο πρόσωπο του ηγέτη του FDP Κρίστιαν Λίντνερ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε προεκλογική εκδήλωση του κόμματός του στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας της Γερμανίας.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, βρισκόταν στο βήμα όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μια νεαρή γυναίκα μπροστά του και του είπε «Αξιότιμε κύριε Λίντνερ» πετώντας του αφρό ξυρίσματος στο πρόσωπο.

Τότε εκείνος αντέδρασε διακωμωδώντας το γεγονός είπε «Θα προτιμούσα σαντιγί».

«Φέρω με περηφάνια αυτά τα ίχνη μάχης», είπε ο Λίντνερ και αρνήθηκε να τον καθαρίσουν κομματικά στελέχη.

Αμέσως μετά το περιστατικό, μέλη της φρουράς του Λίντνερ έριξαν στο έδαφος τη γυναίκα και την ακινητοποίησαν.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ το περιστατικό είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ο Λίντνερ και το κόμμα του ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου καθώς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι Φιλελεύθεροι έπεσαν κάτω από το όριο εισόδου στην Μπούντεσταγκ που είναι το 5%.

Πηγή: skai.gr

