Ο Πολωνός πρόεδρος ζήτησε από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί να επιλέξει να παρευρεθεί στην 80ή επέτειο της απελευθέρωσης του ναζιστικού στρατοπέδου Άουσβιτς χωρίς τον φόβο να συλληφθεί με βάση το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σε βάρος του, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη συνεργάτης του.

Το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης τον Νοέμβριο σε βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ καθώς και του ηγέτη της Χαμάς Ιμπραχίμ Αλ-Μάσρι με την κατηγορία εγκλημάτων πολέμων καιι εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη σύγκρουση της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Το Ισραήλ καταδίκασε τα εντάλματα σε βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, λέγοντας ότι η χώρα ενήργησε σε αυτοάμυνα στον εναέριο και χερσαίο πόλεμο στη Γάζα που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Χθες, Τετάρτη, το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε ότι ο πρόεδρος Αντρέι Ντούντα είχε αποστείλει επιστολή στον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ λέγοντας ότι η Πολωνία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Νετανιάχου μπορεί «ανεμπόδιστος» να συμμετάσχει στην τελετή της 27ης Ιανουαρίου στο Άουσβιτς, δεδομένου του εξαιρετικού χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Η Μαλγκορζάτα Παπρότσκα, επικεφαλής του γραφείου του Ντούντα, επιβεβαίωσε σήμερα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP ότι έχει αποσταλεί τέτοια επιστολή.

«Κατά την άποψη του προέδρου, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα –συγκεκριμένα διότι πρόκειται για το στρατόπεδο του Άουσβιτς, κάθε άνθρωπος από το Ισραήλ, κάθε εκπρόσωπος των αρχών αυτής χώρας θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε αυτή την εξαιρετικού χαρακτήρα εκδήλωση».

Η ίδια δήλωσε ότι ο Ντούντα περιμένει απάντηση. Το γραφείο του Τουσκ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Ντούντα είναι ένας δεξιός εθνικιστής που έχει τεταμένες σχέσεις με την κεντρώα, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Τουσκ από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Δεκέμβριο του 2023.

Ερωτηθείς από το κρατικό ειδησεογραφικό σταθμό TVP Info εάν ο Νετανιάχου μπορεί να βασίζεται στις εγγυήσεις της Πολωνίας ότι δεν θα συλληφθεί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κριστόφ Γκαβγκόβσκι δήλωσε: «Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, διότι ο κ. Νετανιάχου δεν έρχεται στην Ευρώπη».

Εκπρόσωπος του Νετανιάχου, που όπως ο Ντούντα ανήκε στη σκληρή δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος, αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Νετανιάχου δεν έχει πει εάν θα συμμετάσχει στην τελετή μνήμης στο Άουσβιτς. Στο παρελθόν έχει παρευρεθεί σε πολλές επετειακές εκδηλώσεις στο Άουσβιτς.

Πάνω από 1,1 εκατ. άνθρωποι, κυρίως Εβραίοι, χάθηκαν στους θαλάμους αερίων ή πέθαναν από την πείνα, το κρύο και τις αρρώστιες στο στρατόπεδο του Άουσβιτς, το οποίο έστησε η ναζιστική Γερμανία στην κατεχόμενη Πολωνία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πάνω από τρία εκατομμύρια από τα 3,2 εκατ. Εβραίους της Πολωνίας δολοφονήθηκαν από τους Ναζί, με τον αριθμό τους να αντιστοιχεί περίπου στους μισούς Εβραίους που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

