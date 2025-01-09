Διαδικτυακά πυρά δέχεται ρεπόρτερ του αμερικανικού δικτύου ABC News επειδή έβαλε μανταλάκια στο αντιπυρικό μπουφάν του, ενώ έκανε live μετάδοση από το Λος Άντζελες για τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι χρήστες στα social media κάνουν υβριστικά σχόλια, αποκαλώντας τον David Muir ως «ναρκισσιστή» και «αξιολύπητο» επειδή έσφιξε το μπουφάν για να φαίνεται πιο καλλίγραμμος στην κάμερα.

«Ωραίο σακάκι, αδελφέ. Χαίρομαι που φαίνεσαι ωραίος και καλλίγραμμος με αυτά τα μανταλάκια, ενώ η πόλη μας καίγεται ολοσχερώς», έγραψε ένας χρήστης που ανήρτησε το σχετικό βίντεο, το οποίο έχει σχεδόν 2 εκατ. προβολές στο Χ.

Nice Jacket Bro. Glad you look nice and svelte with those clothes line pegs, while our city burns to the ground. @elonmusk pic.twitter.com/bGQ3zvF6lr — Jack Osbourne (@JackOsbourne) January 9, 2025

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος δεν έχει κάνει πάντως κάποιο σχόλιο για την ώρα.



Πηγή: skai.gr

