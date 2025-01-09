Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πυρά» κατά ρεπόρτερ του ABC News: Έσφιξε με μανταλάκια το αντιπυρικό μπουφάν του σε live μετάδοση από το Λος Άντζελες

Χρήστες στα social media τον χλευάζουν αποκαλώντας τον, μεταξύ άλλων «ναρκισσιστή» και «αξιολύπητο» επειδή έσφιξε το μπουφάν του με μανταλάκια

David Muir

Διαδικτυακά πυρά δέχεται ρεπόρτερ του αμερικανικού δικτύου ABC News επειδή έβαλε μανταλάκια στο αντιπυρικό μπουφάν του, ενώ έκανε live μετάδοση από το Λος Άντζελες για τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Οι χρήστες στα social media κάνουν υβριστικά σχόλια, αποκαλώντας τον David Muir ως «ναρκισσιστή» και «αξιολύπητο» επειδή έσφιξε το μπουφάν για να φαίνεται πιο καλλίγραμμος στην κάμερα. 

«Ωραίο σακάκι, αδελφέ. Χαίρομαι που φαίνεσαι ωραίος και καλλίγραμμος με αυτά τα μανταλάκια, ενώ η πόλη μας καίγεται ολοσχερώς», έγραψε ένας χρήστης που ανήρτησε το σχετικό βίντεο, το οποίο έχει σχεδόν 2 εκατ. προβολές στο Χ.

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος δεν έχει κάνει πάντως κάποιο σχόλιο για την ώρα. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λος Άντζελες Φωτιά Δημοσιογράφος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark