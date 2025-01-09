Απελπιστική παραμένει η κατάσταση στο Λος Άντζελες, με τουλάχιστον πέντε ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των πολλαπλών μετώπων φωτιάς που μαίνονται σε προάστια της πόλης και απειλούν και τομείς του Χόλιγουντ. Οι αρχές εξέδωσαν «υποχρεωτική διαταγή» να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους οι κάτοικοι, καθώς οι φλόγες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Δείτε τρομακτικό βίντεο: Κάτοικος περικυκλωμένος από τις φλόγες τραβάει βίντεο μέσα από το σπίτι του

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η μάχη για την κατάσβεση δίνεται σε πέντε πύρινα μέτωπα.

Pacific Palisades : Η πρώτη και μεγαλύτερη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη έχει κάψει περισσότερα από 17.200 στρέμματα, συνεχίζοντας και σήμερα το καταστροφική της έργο.

: Η πρώτη και μεγαλύτερη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη έχει κάψει περισσότερα από 17.200 στρέμματα, συνεχίζοντας και σήμερα το καταστροφική της έργο. Eaton : Το δεύτερο μέτωπο έχει πλήξει το βόρειο τμήμα του Λος Άντζελες, κατακαίγοντας πόλεις όπως η Altadena. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή, καίγοντας περίπου 10.600 στρέμματα και μαίνεται ανεξέλικτη.

: Το δεύτερο μέτωπο έχει πλήξει το βόρειο τμήμα του Λος Άντζελες, κατακαίγοντας πόλεις όπως η Altadena. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή, καίγοντας περίπου 10.600 στρέμματα και μαίνεται ανεξέλικτη. Hurst : Το τρίτο μέτωπο βρίσκεται βόρεια του Σαν Φερνάντο και ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης. Στάχτη έχουν γίνει για την ώρα 855 στρέμματα.

: Το τρίτο μέτωπο βρίσκεται βόρεια του Σαν Φερνάντο και ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης. Στάχτη έχουν γίνει για την ώρα 855 στρέμματα. Lidia : Ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην ορεινή περιοχή Acton βόρεια του Λος Άντζελες και επεκτάθηκε γρήγορα, καλύπτοντας σχεδόν 350 στρέμματα. Πλέον, έχει περιοριστεί κατά 40%.

: Ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην ορεινή περιοχή Acton βόρεια του Λος Άντζελες και επεκτάθηκε γρήγορα, καλύπτοντας σχεδόν 350 στρέμματα. Πλέον, έχει περιοριστεί κατά 40%. Sunset: Ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο Χόλιγουντ Χιλς και επεκτάθηκε ταχύτατα σε λιγότερο από μία ώρα. Τώρα καλύπτει περίπου 43 στρέμματα.

Συγκλονιστική δορυφορική εικόνα που αποτυπώνει την καταστροφή δημοσίευσε η Maxar:

Άλλες μικρότερες πυρκαγιές, έχουν πλέον περιοριστεί, σύμφωνα με τις τοπικές πυροσβεστικές αρχές.

Δείτε live εικόνα από τα πύρινα μέτωπα:

Στάχτη 1.500 κτίρια - Φόβοι για περισσότερους νεκρούς

Υπολογίζεται πως περίπου 1.500 κτίρια έγιναν παρανάλωμα του πυρός και πάνω από 100.000 κάτοικοι της αμερικανικής μεγαλούπολης αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή εξαιτίας της πύρινης λαίλαπας. Οι αρχές δεν κρύβουν ότι φοβούνται πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Ο αγώνας για την κατάσβεση των πυρκαγιών αναγγέλλεται μακρύς και δύσκολος.

Οι ριπαίοι άνεμοι εξασθενούν σταδιακά, αλλά η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία διατήρησε σε ισχύ το προειδοποιητικό δελτίο της για θυελλώδεις ανέμους ως και αύριο Παρασκευή.

Ερείπια στην πασίγνωστη Sunset Boulevard - Στις φλόγες η πινακίδα του Χόλιγουντ

Η Sunset Boulevard (Λεωφόρος της Δύσης), η διάσημη λωρίδα του Δυτικού Χόλιγουντ, βρίσκεται σε ερείπια μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τη γνωστή λεωφόρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των LA Times.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι είδαν τράπεζες, καφετέριες και σούπερ μάρκετ που επισκέπτονταν επί δεκαετίες να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Ο Μάικλ Πέιτον, διευθυντής καταστήματος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Erewhon, δήλωσε στους LA Times, εξωτερικά το κατάστημα, διάσημο για την πελατεία του από A-listers του Λος Άντζελες, είχε επιβιώσει, αλλά η περιοχή ισοπεδώθηκε. «Πρόκειται για πλήρη καταστροφή», ανέφερε ο ίδιος.

Την ίδια ώρα, στο X έχουν αναρτήσει πλάνα που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση AI τα οποία δείχνουν την ιστορική πινακίδα του Χόλιγουντ να φλέγεται.

Πώς επηρέασαν οι φωτιές το Χόλιγουντ – Στις φλόγες σπίτια διασήμων

Το Χόλιγουντ έχει επηρεαστεί άμεσα από την καταστροφή, με πολλούς διασήμους να βλέπουν τις περιουσίες τους να καίγονται.

Ο ηθοποιός και κωμικός Μπίλι Κρίσταλ, η τραγουδίστρια Μάντι Μουρ, η ηθοποιός Άννα Φάρις, η τηλεπαρουσιάστρια Ρίκι Λέικ, η Μάιλι Σάιρους και ο Άντονι Χόπκινς είναι μεταξύ εκείνων που έχουν χάσει τα σπίτια τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η Πάρις Χίλτον δήλωσε πως έμαθε ότι το σπίτι της στο Μαλιμπού χάθηκε ενώ το παρακολουθούσε να καίγεται σε ζωντανή μετάδοση, γράφοντας στη σελίδα της στο Instagram ότι η εικόνα είναι κάτι που «κανείς δεν πρέπει ποτέ να βιώσει».



Η διάσημη σεφ Σάντρα Λι δήλωσε επίσης ότι έχασε το σπίτι της εξαιτίας της καταστροφής.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις ανέφερε στο Instagram ότι η οικογένειά της είναι ασφαλής, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η γειτονιά της και ενδεχομένως το σπίτι της καίγεται. Είπε ότι πολλοί φίλοι της έχασαν τα σπίτια τους.

Άλλοι αστέρες που έχουν σπίτια στην περιοχή είναι οι Άνταμ Σάντλερ, Μπεν Άφλεκ, Τομ Χανκς, Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Και ο Τζέιμς Γουντς δημοσίευσε την Τρίτη πλάνα από φλόγες που καίνε σε έναν λόφο κοντά στο σπίτι του.

Διακοπήκαν γυρίσματα - Αναβλήθηκε η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ

Οι πυρκαγιές προκαλούν επίσης προβλήματα στην κινηματογραφική βιομηχανία. Αρκετά γυρίσματα ταινιών και σειρών σταμάτησαν, το πάρκο Universal Studios Hollywood έκλεισε.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ αναβλήθηκε για την 19η Ιανουαρίου από τη 17η, όπως και η τελετή των Critics Choice Awards, που επρόκειτο να γίνει την Κυριακή.

Μια σειρά από εκδηλώσεις του Λος Άντζελες και πρεμιέρες ταινιών - συμπεριλαμβανομένων των Unstoppable, Wolf Man, Better Man του Robbie Williams και The Pitt – επίσης ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

