Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον σχολείου όπου διέμεναν εκτοπισμένοι στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι ο στρατός του Ισραήλ έχει κλιμακώσει τα αεροπορικά πλήγματα και τις επιθέσεις πυροβολικού εναντίον περιοχών της Χαν Γιούνις.

Χθες, Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός έριξε φυλλάδια με τα οποία προειδοποιούσε τους κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα δυτικά, καθώς οι δυνάμεις του θα πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς και άλλων ανταρτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

