H απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για διπλασιασμό των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στο 50% δεν συμπεριλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο παραμένει προς το παρόν στο προηγούμενο καθεστώς του 25%.

Η εξαίρεση αυτή βασίζεται σε μια διμερή συμφωνία που υπεγράφη τον Μάιο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία προβλέπει την κατάργηση των δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και εάν η συμφωνία δεν προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί υπάρχει ο κίνδυνος να επιβληθεί ο υψηλότερος δασμός του 50% τον επόμενο μήνα.

Το διάταγμα του προέδρου Τραμπ αναφέρει σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο: «Από τις 9 Ιουλίου 2025 και μετά, ο Υπουργός μπορεί να προσαρμόσει τους ισχύοντες δασμολογικούς συντελεστές και να καθορίσει ποσοστώσεις εισαγωγής για τον χάλυβα και το αλουμίνιο σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας για την Οικονομική Ευημερία (EPD) ή μπορεί να αυξήσει τους ισχύοντες δασμολογικούς συντελεστές στο 50% εάν διαπιστώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει συμμορφωθεί με τις σχετικές πτυχές της EPD».

Η βρετανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε πως παραμένει «δεσμευμένη στην προστασία των βρετανικών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας».



