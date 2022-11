Ζελένσκι για δικαστική απόφαση της κατάρριψης πτήσης MH17: Αναπόφευκτη η τιμωρία για όλες τις ρωσικές φρικαλεότητες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου για την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines πάνω από την Ουκρανία το 2014, τονίζοντας ότι «αυτοί που διέταξαν την επίθεση» πρέπει τώρα να δικαστούν.

Δικαστήριο στη Χάγη ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του ότι η πτήση MH17 καταρρίφθηκε το 2014 από έναν πύραυλο ρωσικής κατασκευής που εκτοξεύτηκε από ένα αγρόκτημα στην ανατολική Ουκρανία και ότι η Ρωσία είχε τον γενικό έλεγχο των αυτονομιστικών δυνάμεων εκείνη την περίοδο.

Τρεις από τους τέσσερις υπόπτους που συνδέονται με την κατάρριψη του αεροσκάφους -δύο Ρώσοι πρώην αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών και ένας Ουκρανός αυτονομιστής ηγέτης-, καταδικάστηκαν ερήμην για ανθρωποκτονία και τους επιβλήθηκαν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Important court decision in The Hague. First sentences for the perpetrators of #MH17 downing. Holding to account masterminds is crucial too, as the feeling of impunity leads to new crimes. We must dispel this illusion. Punishment for all RF's atrocities then & now is inevitable.