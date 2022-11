Ρωσία: Σε σωφρονιστική «αποικία» η Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ που καταδικάστηκε για ναρκωτικά

Η Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ Μπρίτνεϊ Γκράινερ - η οποία τον περασμένο Αύγουστο καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης εννέα ετών με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών - μεταφέρθηκε πριν 15 ημέρες σε σωφρονιστική αποικία στην περιοχή Μορντόβια της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο Reuters πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Οι ρωσικές αρχές δεν έδωσαν καμία πληροφορία για το σημείο στο οποίο κρατείτο για δύο εβδομάδες, αλλά η πηγή ανέφερε ότι η Γκράινερ είχε μεταφερθεί στη γυναικεία αποικία κρατουμένων ΙΚ-2 στο Γιάβας, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Η αποικία κρατουμένων βρίσκεται στην Μορντόβια, στην ίδια περιοχή όπου ένας άλλος Αμερικανός, ο Πολ Γουίλαν, εκτίει ποινή κάθειρξης 16 ετών σε άλλο σωφρονιστικό ίδρυμα αφότου καταδικάστηκε με την κατηγορία της διενέργειας κατασκοπείας την οποία ο ίδιος αρνείται.

Οι τρόφιμοι των ρωσικών σωφρονιστικών αποικιών υποχρεούνται να εργάζονται πολλές ώρες έναντι πενιχρής αμοιβής σε κουραστικές χειρωνακτικές εργασίες, όπως το ράψιμο. Πρώην κρατούμενοι και ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιγράφουν τις συνθήκες εκεί ως σκληρές και ανθυγιεινές, με ελάχιστη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

EXCLUSIVE: U.S. basketball star Brittney Griner has been taken to a penal colony in the Russian region of Mordovia, a source familiar with the case told @Reuters https://t.co/DNIKocXWkB 1/4 pic.twitter.com/B3ZKQjJRYI