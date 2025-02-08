Ο Σολτς επέκρινε το σχέδιο του Τραμπ για τις πολύτιμες γαίες της Ουκρανίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς επέκρινε το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συνδεθεί η συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία με την εγγυημένη πρόσβαση στις πρώτες ύλες της, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σε συνέντευξή του στο Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ο Σολτς δήλωσε ότι με την Ουκρανία να δέχεται επίθεση από τη Ρωσία, η Γερμανία στέκεται στο πλευρό του έθνους, χωρίς να προσδοκά να αποκομίσει κέρδη αργότερα. «Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση όλων», πρόσθεσε.

Ο τρόπος με τον οποίο θα υποστηριχθεί η Ουκρανία στην άμυνά της απέναντι στη Ρωσία είναι πιθανό να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της επικείμενης Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια που ξεκινά στις 14 Φεβρουαρίου, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα πριν ο πόλεμος συμπληρώσει τρία χρόνια.

Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ ελπίζουν στη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει ένα πολυαναμενόμενο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορέιο που επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Σημειώνεται ότι ο Σολτς βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πιθανή ήττα στις πρόωρες εκλογές της Γερμανίας στις 23 Φεβρουαρίου. Οι Σοσιαλδημοκράτες του συγκεντρώνουν το 15% στην τελευταία δημοσκόπηση, ενώ η συντηρητική αντιπολίτευση της Γερμανίας υπό τον Φρίντριχ Μερτς συγκεντρώνει σήμερα το 30%.

Πηγή: skai.gr

