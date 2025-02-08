Ιράν: Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συναντήθηκε με ηγέτες της Χαμάς στην Τεχεράνη

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον προσωρινό ηγέτη της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια, αλλά και δύο άλλους ηγέτες της οργάνωσης σήμερα στην Τεχεράνη, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνάντηση αυτή δεν δημοσιοποιήθηκαν παρά μόνο φωτογραφίες του Χαμενεΐ με τον αλ-Χάγια, τον Μοχάμεντ Νταρουίς που είναι επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, αλλά και του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της ίδιας οργάνωσης, Νιζάρ Αουαντάλα.
- Ντοκιμαντέρ από την Χίλαρι Κλίντον για την τραγωδία του υποβρυχίου Κουρσκ - «Οι 10 μέρες που διαμόρφωσαν τον Πούτιν»
- Bloomberg: Το Ισραήλ καταρτίζει σχέδιο για την απομάκρυνση των κατοίκων της Γάζας - Τι προβλέπει
- «Κάντε την Ευρώπη Σπουδαία Ξανά»: Σύνοδος της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς στη Μαδρίτη, με «μπροστάρηδες» Όρμπαν και Λεπέν
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.