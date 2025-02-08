Ιράν: Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συναντήθηκε με ηγέτες της Χαμάς στην Τεχεράνη

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον προσωρινό ηγέτη της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια, αλλά και δύο άλλους ηγέτες της οργάνωσης σήμερα στην Τεχεράνη, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνάντηση αυτή δεν δημοσιοποιήθηκαν παρά μόνο φωτογραφίες του Χαμενεΐ με τον αλ-Χάγια, τον Μοχάμεντ Νταρουίς που είναι επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, αλλά και του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της ίδιας οργάνωσης, Νιζάρ Αουαντάλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

