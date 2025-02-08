Η εταιρεία παραγωγής HiddenLight Productions της Χίλαρι Κλίντον και της κόρης της Τσέλσι, βρίσκεται πίσω από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ που αφηγείται την τραγωδία του υποβρυχίου Κουρσκ.

Με τον τίτλο "Kursk: 10 Days That Shaped Putin" (Κουρσκ: Οι 10 μέρες που διαμόρφωσαν τον Πούτιν) το ντοκιμαντέρ θα εξετάσει διεξοδικά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα ένα μουντό πρωινό του Αυγούστου του 2000 μετά από έκρηξη στο υποβρύχιο με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο όλων των μελών του πληρώματος (118 άτομα) στο βυθό της θάλασσας του Μπάρεντς.

An explosion onboard a Russian sub leaves 118 men trapped, setting off a chain of events that would define a new president into the authoritarian ruler we see today.



This is #KURSK: 10 Days That Shaped Putin.



📺 Starts Tuesday 25 February 9pm pic.twitter.com/ogWTaidxrf — Sky HISTORY (@HISTORYUK) February 5, 2025

Μέσα σε δύο ωριαία επεισόδια η σειρά θα θέσει ερωτήματα όπως, γιατί η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της Ρωσίας άργησε τόσο πολύ να ενημερώσει τον πρόεδρο Πούτιν για το τραγικό περιστατικό, καθώς και για το γεγονός ότι πέρασαν μέρες για να δεχτεί διεθνή βοήθεια, ενώ οι οικογένειες των παγιδευμένων ναυτών περίμεναν με αγωνία κάποια ενημέρωση.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει μαρτυρίες όπως του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, των οικογενειών του πληρώματος και του διοικητή του αμερικανικού υποβρυχίου USS Memphis, ο οποίος ήταν μάρτυρας σε πραγματικό χρόνο στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Μάλιστα, ο Μπιλ Κλίντον θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε έργο που παράγεται από την εταιρεία της συζύγου και κόρης του.

Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει επίσης ένα εκτενές και μοναδικό αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αρχείο του πληρώματος του Κουρσκ και των οικογενειών τους καθώς και πλάνα από την αποστολή διάσωσης.

Η σκηνοθεσία ανήκει στην Μπέκι Ρίντ (Becky Read) ενώ την εκτελεστική παραγωγή μοιράζονται η Έιμι Φλάναγκαν (Amy Flanagan) και η Λιζ Κόλιερ (Liz Collier).

Το «Kursk: 10 Days That Shaped Putin» θα κάνει πρεμιέρα στο Sky History στις 25 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.