Αντιπρόεδρος Ιράν: Ελπίζω αυτή τη φορά ο Τραμπ να «είναι πιο σοβαρός και να επιλέξει τον ορθολογισμό»

Το Ιράν ελπίζει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιλέξει τον ορθολογισμό στις συναλλαγές του με την Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος Στρατηγικών Υποθέσεων του Ιράν, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν είχε ποτέ αναζητήσει πυρηνικά όπλα.

Απευθυνόμενος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Ζαρίφ είπε ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του κόσμου.

«Ελπίζω αυτή τη φορά ο Τραμπ να είναι πιο σοβαρός, πιο συγκεντρωμένος, πιο ρεαλιστικός» δήλωσε για τον πρόεδρο της Αμερικής.

Όσον αφορά τα πυρηνικά είπε ότι «Η Τεχεράνη έχει αποκτήσει περισσότερες πυρηνικές δυνατότητες από τότε που αποχώρησε από τη συμφωνία με τα πυρηνικά» προσθέτοντας ότι «αν θέλαμε να κατασκευάσουμε ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαμε κάνει εδώ πολύ καιρό».

«Μπορούμε να προχωρήσουμε με βάση τις ευκαιρίες που έχουμε και όχι απειλές» πρόσθεσε ο Ζαρίφ.

Το 2018, ο Τραμπ αρνήθηκε την πυρηνική συμφωνία του 2015 της Τεχεράνης με τις παγκόσμιες δυνάμεις και επέβαλε εκ νέου σκληρές κυρώσεις ως μέρος της πολιτικής του γι' άσκηση της «μέγιστης πίεσης» εναντίον της χώρας. Σε απάντηση, η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης του εμπλουτισμού ουρανίου της.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να επιστρέψει στην πολιτική που ακολούθησε στην προηγούμενη θητεία του, η οποία επιδίωκε να ασκήσει οικονομική πίεση για να αναγκάσει τη χώρα να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τις περιφερειακές δραστηριότητες.

Το Ιράν «πατάει γκάζι» στον εμπλουτισμό ουρανίου

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου Στρατηγικών Υποθέσεων του Ιράν έρχονται την ώρα που ο επικεφαλής του Διεθνή Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΗΕ (IAEA), Ράφαελ Γκρόσι, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν «πατάει γκάζι» στον εμπλουτισμό ουρανίου αυξάνοντάς τον σε ποσοστό σχεδόν κατάλληλο για πυρηνικά όπλα προσθέτοντας ότι το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η επιτάχυνση του εμπλουτισμού αρχίζει να λαμβάνει χώρα.

Ο Γκρόσι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν ενημέρωσε τον IAEA πως θα επιταχύνει «δραματικά» τον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό μέχρι 60%, πιο κοντά στο 90% που απαιτείται για τα πυρηνικά όπλα.

Δυτικές δυνάμεις χαρακτήρισαν το βήμα αυτό σοβαρή κλιμάκωση και είπαν ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για εμπλουτισμό σ' αυτό το επίπεδο και ότι καμιά άλλη χώρα δεν το έχει κάνει χωρίς να παραγάγει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν υποστηρίζει πως το πρόγραμμά του είναι εντελώς ειρηνικό και ότι έχει το δικαίωμα να εμπλουτίσει το ουράνιο σε όποιο επίπεδο θέλει.

«Προηγουμένως παρήγε λίγο-πολύ επτά κιλά (ουρανίου εμπλουτισμένου μέχρι 60%) το μήνα, τώρα είναι πάνω από 30 ή περισσότερα. Έτσι πιστεύω πως αυτό είναι σαφής ένδειξη επιτάχυνσης. Πατούν γκάζι», δήλωσε ο Γκρόσι προς δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, περίπου 42 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σ' αυτό το επίπεδο είναι κατ' αρχήν αρκετά, εφόσον εμπλουτισθούν περαιτέρω, για μια πυρηνική βόμβα. Ο Γκρόσι δήλωσε ότι το Ιράν έχει αυτή τη στιγμή περίπου 200 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου μέχρι 60%.

Εντούτοις πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εγκατασταθούν και να ενταχθούν στο σύστημα οι επιπλέον συσκευές φυγοκέντρησης -μηχανές που εμπλουτίζουν το ουράνιο-, αλλά αυτή η επιτάχυνση αρχίζει να λαμβάνει χώρα.

«Θα αρχίσουμε να βλέπουμε από τώρα σταθερές αυξήσεις», δήλωσε.

Ο Γκρόσι ζήτησε να υπάρξουν διπλωματικές επαφές ανάμεσα στο Ιράν και την κυβέρνηση του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την πρώτη θητεία του απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από μια πυρηνική συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις μεγάλες δυνάμεις που επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στις ιρανικές ατομικές δραστηριότητες.

«Μπορεί κανείς να συναγάγει από τις πρώτες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ και μερικών άλλων στη νέα κυβέρνηση ότι υπάρχει διάθεση, για να το πούμε έτσι, να γίνει συζήτηση και ίσως να κινηθούμε προς κάποιας μορφής συμφωνία», δήλωσε.

Σε χωριστές δηλώσεις του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε στο Νταβός ότι το Ιράν πρέπει να κάνει ένα πρώτο βήμα προς τη βελτίωση των σχέσεων με χώρες στην περιοχή και με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθιστώντας σαφές ότι δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

