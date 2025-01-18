Η Τεχεράνη αποκαλύπτει υπόγεια ναυτική βάση τα ύδατα του νοτίου Ιράν

Η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης αποκάλυψε υπόγεια ναυτική βάση «στα ύδατα του νοτίου Ιράν», σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική ιρανική τηλεόραση και δείχνουν δεκάδες μικρά σκάφη εξοπλισμένα με πολυβόλα και πυραύλους σταθμευμένα σε δαιδαλώδεις υπόγειες γαλαρίες, δύο ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η βάση «στην οποία σταθμεύουν αυτά τα σκάφη επίθεσης με εκτοξευτές πυραύλων βρίσκεται σε βάθος 500 μέτρων στα ύδατα του νοτίου Ιράν», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

In Iran, the IRGC-N for the first time showed part of one of their underground bases in the Persian Gulf where their small missile boats, patrol boats, etc. are based. Stockpiles of sea mines, anti-ship missiles etc. are also located there. pic.twitter.com/G2u64fXQsK — Yuri Lyamin (@imp_navigator) January 18, 2025

Ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, και ο στρατηγός Αλίρεζα Τανγκσίρι, διοικητής των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών, επισκέφθηκαν τη βάση, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν.

Η κρατική τηλεόραση διευκρίνισε ότι «ορισμένα από τα σκάφη αυτά» έχουν την ικανότητα να πλήξουν αμερικανικά πλοία και αντιτορπιλικά».

🇮🇷”IRAN UNDERGROUND NAVAL BASE”



IRGC has unveiled its first underground naval base, situated approximately 500 meters below the surface. 👀 pic.twitter.com/jlCIevNn6y — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) January 18, 2025

Στις 10 Ιανουαρίου, ο στρατηγός Σαλαμί επιθεώρησε υπόγεια βάση πυραύλων που όπως παρουσιάσθηκε από τα ιρανικά μέσα χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση με 200 πυραύλους κατά του Ισραήλ, στους οποίους περιλήφθηκαν για πρώτη φορά υπερηχητικοί πύραυλοι.

Το Ιράν υποστήριξε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε αντίποινα για την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγια τον Ιούλιο στην Τεχεράνη. Το Ιράν αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο ιρανού στρατηγού σε επίθεση τον Σεπτέμβριο στον Λίβανο κατά την οποία σκοτώθηκε ο Χασάν Νασράλα, ηγέτης της Χεζμπολάχ.

⚡️JUST IN



Iran unveiled its first Underground Naval Base



The complex is located 500 meters below the earth's surface, making it impossible to destroy with a bunker-buster



The facility houses hundreds of missile-equipped vessels pic.twitter.com/58yEfUYrqF — Iran Observer (@IranObserver0) January 18, 2025

Στα τέλη του Οκτωβρίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιδρομές κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε απάντηση της επίθεσης της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

