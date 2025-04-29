Μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ινδίας και του Πακιστάν αντάλλαξαν πυρά στο Κασμίρ, για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, ανακοίνωσε σήμερα ο ινδικός στρατός, μια εβδομάδα μετά την πολυαίμακτη επίθεση εναντίον τουριστών η οποία ανέβασε κατακόρυφα την ένταση ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες, οι οποίες διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια.

Όπως και τις προηγούμενες νύχτες, ο ινδικός στρατός ανέφερε πως πακιστανικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ με ελαφρά όπλα εναντίον θέσεών του κατά μήκος της λεγόμενης γραμμής ελέγχου (των de facto συνόρων) στο Κασμίρ.

Πρόσθεσε ότι άνδρες του «ανταπέδωσαν με μετρημένο και αποτελεσματικό τρόπο την πρόκληση».

Το Νέο Δελχί δεν έκανε λόγο για θύματα.

Δεν έχει υπάρξει, ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον, επιβεβαίωση από πλευράς του Ισλαμαμπάντ.

Η ένταση ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν έφτασε σε νέα κορύφωση μετά την επίθεση ενόπλων την 22η Απριλίου εναντίον τουριστών στην Παχαλγκάμ, στο ινδικό Κασμίρ, όταν έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι.

Χωρίς να περιμένει καν να υπάρξει ανάληψη της ευθύνης, το Νέο Δελχί χαρακτήρισε το Ισλαμαμπάντ υπεύθυνο για την επίθεση, τη φονικότερη εναντίον αμάχων στην περιοχή με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό εδώ και δεκαετίες.

Το Πακιστάν διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή και ζήτησε να διενεργηθεί «ουδέτερη έρευνα» για το μακελειό.

Οι δυο χώρες ανακοίνωσαν αντίποινα η μια εναντίον της άλλης· τα σύνορα διατάχτηκε να κλείσουν.

Η Ινδία έδωσε προθεσμία ως σήμερα στους Πακιστανούς υπηκόους να φύγουν από την επικράτειά της.

Αναλυτές εκφράζουν ανησυχία πως η ολοένα πιο πολεμοχαρής συμπεριφορά της κυβέρνησης του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Το Κασμίρ είναι μοιρασμένο ανάμεσα στις δυο χώρες αφότου απέκτησαν την ανεξαρτησία τους το 1947. Και οι δυο διατείνονται πως έχουν κυριαρχικά δικαιώματα στο σύνολο της περιοχής. Από το 1989, μάχες ανάμεσα σε αυτονομιστές αντάρτες και τον ινδικό στρατό έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και πυροδότησαν αλλεπάλληλα κύματα σκληρών κατασταλτικών μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

