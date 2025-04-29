Ισπανία - Πορτογαλία: Στο «σκοτάδι» οι αρχές για τον λόγο του μπλακάουτ

Στο «σκοτάδι» παραμένουν οι αρχές σε Ισπανία και Πορτογαλία, για τον λόγο του μπλακάουτ που ταλαιπώρησε εκατομμύρια ανθρώπους. Προβλήματα σημειώθηκαν και σε περιοχές της Γαλλίας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια «τέλεια καταιγίδα» παραγόντων, αλλά δεν βλέπουν πιθανότητες κυβερνοεπίθεσης.

Μέχρι νωρίς το πρωί της Τρίτης είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σχεδόν στο σύνολο των ηπειρωτικών περιοχών της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του δικτύου της χώρας REE. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε περίπου 6,2 εκατομμύρια από τα 6,5 εκατομμύρια νοικοκυριά της Πορτογαλίας, σύμφωνα με τον εθνικό πάροχο ενέργειας REN. Ολόκληρο το δίκτυο στην Πορτογαλία είναι «τέλεια σταθεροποιημένο». Όλοι οι υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας επανήλθαν σε λειτουργία πριν από τα μεσάνυχτα.

Το ηλεκτρικό ρεύμα επανήλθε επίσης στη Μαδρίτη και στην πορτογαλική πρωτεύουσα Λισαβόνα.

Οι υπηρεσίες του μετρό της Μαδρίτης σε ολόκληρο το δίκτυο, εκτός από τη Γραμμή 7Α, ξεκίνησαν στις 8 το πρωί τοπική ώρα (9 Ελλάδα).

Το 80% των τρένων «θα κινούνται κατά τη διάρκεια μιας κανονικής πρωινής ώρας αιχμής».

Όλα τα δημόσια αστικά λεωφορεία και ο προαστιακός θα λειτουργούν κανονικά και θα είναι δωρεάν όλη την ημέρα.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να ισχύει σε όλη την Ισπανία και περιοχές όπως η Μαδρίτη, η Ανδαλουσία και η Εξτρεμαδούρα ζήτησαν από την κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για τη δημόσια τάξη

Η πρωτοφανής διακοπή ρεύματος άφησε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά και σε περιοχές της Γαλλίας, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τη Δευτέρα, οδηγώντας σε χαοτικές σκηνές και εκτεταμένες διαταραχές.

Ένα πρόβλημα με τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε στη διακοπή, δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής ενός εμπορικού φορέα που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας. Η πορτογαλική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, Redes Energéticas Nacionais (REN), δήλωσε ότι οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της Ισπανίας προκάλεσαν «επαγόμενη ατμοσφαιρική ταλάντωση» στο δίκτυο.

Ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας πρόκειται να προεδρεύσει αργότερα σε συνεδρίαση εθνικής ασφάλειας για να μάθει τι προκάλεσε τη διακοπή ρεύματος

Ο Κρίστιαν Ρούμπι, στέλεχος της Eurelectric (ευρωπαϊκή υπηρεσία ενέργειας), δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο ότι ένα «συγκεκριμένο περιστατικό με μια διασύνδεση μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας» συνέβη τη Δευτέρα.

Πρόσθεσε ότι αυτό «σήμαινε ότι το ισπανικό δίκτυο αποσυνδέθηκε από το ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο».

Σημείωσε ωστόσο ότι το περιστατικό της διασύνδεσης ήταν απίθανο να προκάλεσε τη διακοπή από μόνο του και ότι «πιθανότατα υπήρχαν και άλλα στοιχεία (που προστέθηκαν σε αυτήν την εξίσωση».

Το ολικό μπλακάουτ οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων, εκκενώσεις τρένων και κυκλοφοριακό χάος.

Οι εργαζόμενοι σε ομάδες διάσωσης στην Ισπανία δήλωσαν ότι διέσωσαν περίπου 35.000 επιβάτες που είχαν εγκλωβιστεί κατά μήκος των σιδηροδρόμων και του μετρό.

Με καταστήματα, σπίτια και εστιατόρια βυθισμένα στο σκοτάδι - και ορισμένους ανθρώπους εγκλωβισμένους σε ανελκυστήρες - το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας δήλωσε μέχρι τα μέσα του απογεύματος ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αιτία της διακοπής εξακολουθεί να διερευνάται και επισήμανε ότι πρέπει να αποφεύγονται εικασίες, ενώ ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» για κυβερνοεπίθεση.

Πότε ξεκίνησε η διακοπή;

Οι πρώτες αναφορές για διακοπή ξεκίνησαν γύρω στη 1μμ με 1.30μμ το μεσημέρι της Δευτέρας και η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα.

Οι κάτοικοι της Μαδρίτης προειδοποιήθηκαν να παραμείνουν στις θέσεις τους, να μην κυκλοφορούν στους δρόμους και να μην καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκτός εάν είναι «πραγματικά επείγον».

Ένας Ισπανός πάροχος δήλωσε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα διαρκέσει έως και 10 ώρες, ενώ η πορτογαλική εταιρεία ενέργειας REN δήλωσε ότι πλήρης ηλεκτροδότηση μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα.

Ουρές σχηματίστηκαν στα ΑΤΜ καθώς οι πληρωμές με κάρτα επηρεάστηκαν από τη διακοπή, και υπήρξαν αναφορές ότι ορισμένα βενζινάδικα είναι κλειστά. Λόγω του πανικού που επικράτησε πολλοί πολίτες αγόραζαν τρόφιμα, είδη ανάγκης, αλλά και νερό χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στην υδροδότηση, με τα ράφια να αδειάζουν

Όταν η διακοπή ρεύματος έπληξε το δίκτυο του μετρό της Μαδρίτης, οι επιβάτες πανικοβλήθηκαν. Μια κάτοικος, η Σάρα Γιόβοβιτς, περιέγραψε την αίσθηση σύγχυσης που επικρατούσε στον υπόγειο όταν τα φώτα έσβησαν σε έναν σταθμό του μετρό.

Οι άνθρωποι ήταν «υστερικοί» και «πανικόβλητοι», δήλωσε στο BBC. «(Τα πράγματα) ήταν αρκετά χαοτικά στην πραγματικότητα».

Τα κινητά τηλέφωνα είχαν σταματήσει να λειτουργούν και κανείς δεν είχε καμία πληροφορία, είπε.

Όταν έφυγε από τον σταθμό του μετρό και βγήκε στους δρόμους, βρήκε τους δρόμους γεμάτους μποτιλιάρισμα με πυκνή κυκλοφορία. «Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές και τα λεωφορεία ήταν γεμάτα», είπε.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε 286 κτίρια για να απεγκλωβίσουν άτομα που είχαν παγιδευτεί μέσα σε ασανσέρ στην περιοχή της Μαδρίτης, δήλωσε η επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, στον τηλεοπτικό σταθμό Antena 3.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένα νοσοκομεία είχαν εφαρμόσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των εργασιών ρουτίνας, ανέφεραν τα πρακτορεία ειδήσεων.

Καθώς ο πανικός εξαπλωνόταν, οι κάτοικοι της Μαδρίτης προειδοποιήθηκαν να μην κυκλοφορούν στους δρόμους.

Σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος της ισπανικής πρωτεύουσας, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, είπε στους κατοίκους να «περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο απολύτως ελάχιστο και, αν είναι δυνατόν, να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται. Θέλουμε να διατηρήσουμε όλους τους δρόμους ανοιχτούν».

Οι άνθρωποι θα πρέπει να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόνο εάν είναι «πραγματικά επείγον», είπε.

«Εάν οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης δεν απαντηθούν, πηγαίνετε στην αστυνομία και στους πυροσβεστικούς σταθμούς αυτοπροσώπως, όπου θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν όλες τις έκτακτες ανάγκες».

Οι πυρηνικοί σταθμοί της χώρας σταμάτησαν αυτόματα όταν σημειώθηκε η διακοπή ρεύματος και η ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία Moeve δήλωσε ότι σταμάτησε τις εργασίες στα διυλιστήρια πετρελαίου της.

Οι άνθρωποι έμειναν εγκλωβισμένοι και σε αμαξοστοιχίες σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, με τον υπουργό Μεταφορών να λέει ότι υπήρχαν προβλήματα με τη ζεύξη των ατμομηχανών.

Σταμάτησαν οι γραμμές παραγωγής

Εκτός από τις υποδομές, το εμπόριο και τις τηλεπικοινωνίες, οι μεγάλες βιομηχανίες αγωνίζονται επίσης να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Seat και Ford έχουν σταματήσει τις γραμμές παραγωγής τους. Όπως μπόρεσε να επιβεβαιώσει η El Pais, το εργοστάσιο αυτοκινήτων Ford Almussafes παραμένει χωρίς ρεύμα και με τις γραμμές παραγωγής εντελώς σταματημένες.

«Οι εργαζόμενοι είναι φοβισμένοι, δεν ξέρουν τι έχει συμβεί», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας. Ο κατασκευαστής φορτηγών Iveco, ο οποίος έχει εργοστάσια στη Μαδρίτη και το Βαγιαδολίδ, έχει επίσης σταματήσει τα μηχανήματα εν αναμονή της αποκατάστασης του ρεύματος.

Το ισπανικό χρηματιστήριο (BME) επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί κανονικά και ότι δεν έχουν υπάρξει διακοπές στις λειτουργίες της χρηματιστηριακής αγοράς. Πηγές από την Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CNMV) αναφέρουν ότι «οι υποδομές της αγοράς λειτουργούν κανονικά», αν και είναι πιθανό ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίζουν προβλήματα συνδεσιμότητας που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τους πελάτες τους να λειτουργούν κανονικά.

Νωρίς το βράδυ και μετά από αρκετές ώρες διακοπών ρεύματος, οι κάτοικοι σε ορισμένα μέρη της χώρας ανέφεραν ότι τα φώτα άναψαν ξανά.

Το ρεύμα αποκαθίσταται «σε αρκετές περιοχές του βορρά, του νότου και της δυτικής [Ιβηρικής] χερσονήσου», ανακοίνωσε ο ισπανικός διαχειριστής του δικτύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της REE, μέχρι τις 4 το πρωί τοπική ώρα (3 το πρωί Ελλάδας), το 87,37% του ηλεκτρικού δικτύου είχε επανέλθει σε λειτουργία, μετά τη γενικευμένη βλάβη που προκάλεσε σημαντικές διακοπές σε πολλές περιοχές.

