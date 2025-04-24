Οι σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν επιδεινώνονται ραγδαία μετά από μια φονική επίθεση στην αμφισβητούμενη ορεινή περιοχή των Ιμαλαΐων, Τζαμού και Κασμίρ, που άφησε πίσω της περισσότερους από είκοσι νεκρούς τουρίστες με αποτέλεσμα να εντείνονται οι φόβοι για μια νέα σύγκρουση μεταξύ των πυρηνικά εξοπλισμένων αντιπάλων.

Η Ινδία διέταξε όλους τους Πακιστανούς υπηκόους να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 72 ωρών, σε μια τελευταία εξέλιξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Βίκραμ Μίσρι, κατηγόρησε την πακιστανική ηγεσία για υποστήριξη της «διασυνοριακής τρομοκρατίας», ενώ ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να «εντοπίσει και να τιμωρήσει κάθε τρομοκράτη και τους υποστηρικτές του», μετά τη φρικτή επίθεση κοντά στο Παχαλγκάμ, στην επίμαχη περιοχή του Κασμίρ.

Η ινδική αστυνομία δήλωσε ότι τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις ύποπτους δράστες της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στη χώρα, είναι Πακιστανοί πολίτες. Το Ισλαμαμπάντ, ωστόσο, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην επίθεση και απορρίπτει τις κατηγορίες.

Το Πακιστάν απάντησε στην απέλαση των υπηκόων του από την Ινδία με την άμεση αναστολή όλων των θεωρήσεων που είχαν εκδοθεί για Ινδούς πολίτες βάσει καθεστώτος εξαίρεσης, καθώς και με το κλείσιμο του εναέριου χώρου του για ινδικές πτήσεις.

Επιπλέον, χαρακτήρισε την απόφαση της Ινδίας να αναστείλει μια πολυετή συμφωνία για τη διαχείριση υδάτων ως πιθανή «πράξη πολέμου».

Η ένταση μεταξύ των δύο ιστορικών αντιπάλων έχει αυξηθεί δραματικά μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ, εν μέσω φόβων για κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύρραξη μεταξύ των δύο πυρηνικά εξοπλισμένων κρατών. Οι σχέσεις τους παραμένουν τεταμένες από το 1947, όταν η Ινδία και το Πακιστάν χωρίστηκαν μετά το τέλος της βρετανικής αποικιοκρατίας.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας αναφέρεται:

«Σε συνέχεια των αποφάσεων της Επιτροπής Ασφαλείας του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ, η Κυβέρνηση της Ινδίας αποφάσισε να αναστείλει άμεσα τις υπηρεσίες θεώρησης εισόδου προς Πακιστανούς υπηκόους. Όλες οι υπάρχουσες ισχύουσες θεωρήσεις που έχουν εκδοθεί από την Ινδία προς Πακιστανούς υπηκόους ανακαλούνται με ισχύ από τις 27 Απριλίου 2025. Οι ιατρικές θεωρήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μόνο μέχρι τις 29 Απριλίου 2025. Όλοι οι Πακιστανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην Ινδία οφείλουν να αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της ισχύος των θεωρήσεών τους, όπως τώρα τροποποιούνται.»

Η κρίση δείχνει σημάδια επικίνδυνης κλιμάκωσης, με διεθνείς αναλυτές να προειδοποιούν ότι απαιτείται άμεση διπλωματική παρέμβαση για να αποφευχθεί μια ανοιχτή σύγκρουση στην περιοχή.

