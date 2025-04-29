Λογαριασμός
Η Κίνα αποδίδει το πάγωμα παραδόσεων αεροσκαφών της Boeing στους υπέρογκους δασμούς των ΗΠΑ

Οι δασμοί κλόνισαν σοβαρά τις βιομηχανικές αλυσίδες, διαρρηγνύοντας τη διεθνή αγορά των αερομεταφορών, αναφέρει το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου

Boeing

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κρίνει πως οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ φταίνε για το πάγωμα των παραδόσεων αεροσκαφών της Boeing σε αερομεταφορείς της Κίνας, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα.

Οι αμερικανικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί «κλόνισαν σοβαρά τις βιομηχανικές αλυσίδες και τις αλυσίδες εφοδιασμού σε παγκόσμια κλίμακα, διαρρηγνύοντας τη διεθνή αγορά των αερομεταφορών κι εμποδίζοντας πολλές εταιρείες να επιδίδονται ομαλά στις δραστηριότητές τους», επιχειρηματολόγησε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κίνα Δασμοί Τραμπ Boeing
