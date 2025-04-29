Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κρίνει πως οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ φταίνε για το πάγωμα των παραδόσεων αεροσκαφών της Boeing σε αερομεταφορείς της Κίνας, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα.

Οι αμερικανικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί «κλόνισαν σοβαρά τις βιομηχανικές αλυσίδες και τις αλυσίδες εφοδιασμού σε παγκόσμια κλίμακα, διαρρηγνύοντας τη διεθνή αγορά των αερομεταφορών κι εμποδίζοντας πολλές εταιρείες να επιδίδονται ομαλά στις δραστηριότητές τους», επιχειρηματολόγησε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.