Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κρίνει πως οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ φταίνε για το πάγωμα των παραδόσεων αεροσκαφών της Boeing σε αερομεταφορείς της Κίνας, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα.
Οι αμερικανικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί «κλόνισαν σοβαρά τις βιομηχανικές αλυσίδες και τις αλυσίδες εφοδιασμού σε παγκόσμια κλίμακα, διαρρηγνύοντας τη διεθνή αγορά των αερομεταφορών κι εμποδίζοντας πολλές εταιρείες να επιδίδονται ομαλά στις δραστηριότητές τους», επιχειρηματολόγησε εκπρόσωπος του υπουργείου.
- Στο «σκοτάδι» Ισπανία και Πορτογαλία για τα αίτια του μπλακάουτ - Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, παραμένει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης
- «Το συμφέρον της Ευρώπης είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα», λέει ο Γάλλος ΥΠΕΞ
- Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ: Σουδανοί πρόσφυγες στη Λιβύη ίσως κινηθούν προς την Ευρώπη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.