«Αυτό που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρώπης είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα και για αυτόν τον λόγο στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό μιλώντας στους διαπιστευμένους ανταποκριτές του ΟΗΕ αμέσως μετά την κλειστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα τη «Μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής» συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων, στην οποία συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι.

Η Ευρώπη στηρίζει ενεργά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με στόχο την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μπαρό, η Ευρώπη βρίσκεται σε άμεσο συντονισμό με παράγοντες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής ενόψει της επικείμενης λήξης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA), προειδοποιώντας ότι οι χώρες που παραμένουν εντός του πλαισίου θα κληθούν να αποφασίσουν έως το καλοκαίρι εάν θα προχωρήσουν στην επανεπιβολή κυρώσεων που είχαν αρθεί πριν από μια δεκαετία.

«Συντονιζόμαστε στενά με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Στιβ Γουίτκοφ, καθώς, όπως γνωρίζετε, πλησιάζουμε κάθε εβδομάδα όλο και περισσότερο στη λήξη του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA)», σημείωσε.

Η τελική απόφαση, τόνισε, θα εξαρτηθεί "από τις δεσμεύσεις που το Ιράν θα είναι διατεθειμένο να αναλάβει", ενώ σημείωσε ότι "αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία για την αποκλιμάκωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος".

Ο κ. Μπαρό κάλεσε το Ιράν να σταματήσει τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή και εξέφρασε την ελπίδα "ότι οι συνεχιζόμενες συνομιλίες θα είναι γόνιμες και θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις".

Σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, που πήρε τον λόγο αμέσως μετά τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, υπενθύμισε ότι "από το 2022 υπάρχει μόνιμη παρουσία ειδικών της ΔΟΑΕ στον σταθμό, προσπαθώντας να αποτραπεί ένα ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα εν μέσω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή".

«Μέχρι να υπάρξει παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, είτε μέσω κατάπαυσης του πυρός είτε μέσω ειρηνευτικής συμφωνίας, ο κίνδυνος θα παραμένει μεγάλος», προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τεχνικές προκλήσεις της ενδεχόμενης επαναλειτουργίας του σταθμού, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση "ψυχρής απενεργοποίησης" και απαιτείται ενδελεχής έλεγχος πριν από την επανεκκίνηση του.

"Υπάρχει και η πολιτική διάσταση, καθώς ο σταθμός βρίσκεται σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη, γεγονός που απαιτεί σοβαρές διαπραγματεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΟΑΕ είναι παρών και θα συνεχίσει να διαδραματίζει βασικό ρόλο ώστε ο σταθμός να συμβάλει εποικοδομητικά στο μέλλον της περιοχής".

Σχετικά με το Ιράν, ο κ. Γκρόσι διευκρίνισε ότι ο ΔΟΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις, αν και παραδέχθηκε ότι η κίνηση και "ορατότητα" της Υπηρεσίας έχει περιοριστεί σημαντικά, γεγονός που "δυσχεραίνει την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος".

Τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με την Τεχεράνη για την επανεγκατάσταση μέσων παρακολούθησης και την αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης.

"Λένε ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει, πρόθεση, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες", δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι συνομιλίες ΔΟΑΕ με το Ιράν και οι διμερείς διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν θα κινηθούν παράλληλα και εποικοδομητικά, οδηγώντας σε απτά αποτελέσματα.

"Θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες πράξεις για να επιβεβαιώσουν την πρόθεση τους και ελπίζω να πάρουν τη σωστή απόφαση και να μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε αυτές τις κινήσεις" σημείωσε ο κ. Γκρόσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας επικεντρώθηκε στις συνεχιζόμενες κρίσεις διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής που καταδεικνύονται από τις συνεχείς παραβιάσεις των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από τη Βόρεια Κορέα, την κλιμάκωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τη συνεχιζόμενη απειλή μη κρατικών φορέων που επιδιώκουν πρόσβαση σε όπλα μαζικής καταστροφής, καθώς και την πιθανή κατάχρηση των υφιστάμενων και αναδυόμενων τεχνολογιών για σκοπούς διάδοσης αυτών των όπλων.

