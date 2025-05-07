Ανοιχτή δηλώνει η βρετανική κυβέρνηση σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας των νέων με την ΕΕ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Λονδίνο εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός προγράμματος κινητικότητας των νέων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης «στρατηγικής συνεργασίας» που αναμένεται να εγκαινιαστεί επίσημα στη σύνοδο κορυφής στις 19 Μαΐου στη βρετανική πρωτεύουσα, παραδέχθηκε για πρώτη φορά δημόσια ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ηνωμένου Βασιλείου, Νικ Τόμας-Σάιμοντς.

Στην επικείμενη σύνοδο αναμένεται να υπογραφεί ένα νέο σύμφωνο ασφάλειας και άμυνας, ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών σε τομείς όπως οι προμήθειες και η εκπαίδευση. Παράλληλα, θα δρομολογηθούν συνομιλίες για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων και τη δημιουργία ενός προγράμματος κινητικότητας νέων.

Ο Νικ Τόμας-Σάιμοντς, ο οποίος ηγείται των κυβερνητικών προσπαθειών για την «επανεκκίνηση» των σχέσεων με την ΕΕ, είχε επιμείνει στο παρελθόν ότι δεν υπήρχαν «σχέδια» για ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων – ένα βασικό αίτημα της ΕΕ που θα επέτρεπε σε νέους ενήλικες από τα κράτη μέλη να σπουδάζουν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως.

Ωστόσο, την Τρίτη, ο υφυπουργός δήλωσε στους Financial Times ότι, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» της βρετανικής κυβέρνησης, «ένα έξυπνο, ελεγχόμενο πρόγραμμα κινητικότητας νέων θα έχει αναμφίβολα οφέλη για τη νεολαία μας».

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πρόσφατα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιδιώξει τον περιορισμό του αριθμού των συμμετεχόντων σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και τη θέσπιση χρονικών περιορισμών. Ο ίδιος ο κ. Τόμας-Σάιμοντς επιβεβαίωσε: «Θα εξετάσουμε λογικές προτάσεις της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα».

Επανέλαβε δε ότι ο πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, έχει καταστήσει σαφές ότι η Βρετανία δεν θα επιστρέψει στην ελεύθερη κυκλοφορία ούτε θα επανενταχθεί στην τελωνειακή ένωση ή την ενιαία αγορά. Η κυβέρνηση παραμένει επίσης δεσμευμένη στη μείωση της καθαρής μετανάστευσης, πρόσθεσε.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Βρετανία έχει ήδη παρόμοιες συμφωνίες κινητικότητας νέων με χώρες όπως η Αυστραλία και η Ουρουγουάη, τονίζοντας: «Κανείς δεν υπονοεί ότι οποιοδήποτε από αυτά τα προγράμματα, έξυπνα και ελεγχόμενα, αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.