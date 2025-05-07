Γιόχαν Βάντεφουλ: Ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας

Ο Χριστιανοδημοκράτης Γιόχαν Βάντεφουλ είναι ο εκλεκτός για το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών. Ποιος είναι ο 62χρονος πολιτικός της CDU;

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών των Χριστιανοδημοκρατών εδώ και περίπου 60 χρόνια. Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια που τόσο η καγκελαρία όσο και το υπουργείο Εξωτερικών θα είναι αμφότερα υπό τον έλεγχο του ιδίου κόμματος.

Ο 62χρονος διάδοχος της Αναλένα Μπέρμποκ είναι ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και βρίσκεται στην Μπούντεσταγκ από το 2009, όπου ως αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης CDU/CSU ήταν αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, ο Βάντεφουλ εστιάζει ιδίως «στις υπερατλαντικές σχέσεις και το ΝΑΤΟ, στη σχέση με την Κίνα και τη Ρωσία, όπως και στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή».

Ο Βάντεφουλ έχει σημαντικές διεθνείς διασυνδέσεις και γνωρίζει καλά τις διπλωματικές πρακτικές. Τις προηγούμενες εβδομάδες ο 62χρονος Χριστιανοδημοκράτης ταξίδεψε στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία, όπου και είχε συνάντηση με τον εκάστοτε υπουργό Εξωτερικών.

Έφεδρος στην Μπούντεσβερ

Ο Βάντεφουλ έχει εμπειρία και στην πολιτική ασφαλείας. Από το 1982 ως το 1986 υπηρέτησε ως μόνιμος στρατιώτης στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και είναι έφεδρος αντισυνταγματάρχης. «Έχω στενή σύνδεση με την Μπούντεσβερ», τονίζει. Κατά το παρελθόν έχει επανειλημμένως ταχθεί υπέρ του καλύτερου εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων και της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Το όνομα του Βάντεφουλ «έπαιξε» έτσι και για τη θέση του υπουργού Άμυνας – το εν λόγω αξίωμα όμως θα διατηρήσει τελικά ο Σοσιαλδημοκράτης Μπόρις Πιστόριους, ο πλέον δημοφιλής Γερμανός πολιτικός. Ωστόσο η εμπειρία του στην πολιτική ασφαλείας θα του φανεί μάλλον παρόλα αυτά χρήσιμη, μιας και η νέα κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας.

Μετά την Μπούντεσβερ, ο Βάντεφουλ σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Κιέλου, απέκτησε διδακτορικό τίτλο και έλαβε άδεια άσκησης δικηγορίας. Ήδη από το 1982 προσχώρησε και στην CDU. Από το 2000 εξελέγη στο κοινοβούλιο του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, ενώ από το 2009 είναι μέλος της Μπούντεσταγκ.

Συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο

Ο νέος επικεφαλής διπλωμάτης της Γερμανίας αναμένεται να σηκώσει άμεσα μανίκια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται προφανώς στην κορυφή της ατζέντας του.

Το Κίεβο μπορεί φυσικά να συνεχίσει να υπολογίζει στη γερμανική χείρα βοηθείας, κάτι που επιβεβαίωσε προσφάτως και ο ίδιος ο Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στην DW. «Νομίζω πως πρέπει να είναι σαφές για όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Βλάντιμιρ Πούτιν, πως στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία και θα της δώσουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη Ρωσία επί ίσοις όροις», τόνισε ο Βάντεφουλ.

Η πολιτική για την Ουκρανία θα χαράσσεται σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους. «Και εκτιμώ ότι, όπως συνέβαινε και παλαιότερα, η Γερμανία θα εξακολουθήσει να είναι μία χώρα με ξεκάθαρη βούληση να ενισχύσει την Ευρώπη και να καταστήσει την ΕΕ ικανή να επιλύσει τα προβλήματα που βλέπουμε στον κόσμο».

Στο επίκεντρο οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ταυτοχρόνως η Γερμανία θα καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά και να «καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση Τραμπ πως είναι και προς το δικό της συμφέρον μία ισχυρή Ουκρανία στην ευρωπαϊκή κοινότητα».

Με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο φαίνεται πως τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Η Ευρώπη πρέπει φυσικά να συμβάλλει περισσότερο στην άμυνα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτό η Γερμανία θα αναλάβει ηγετικό ρόλο», δηλώνει ο Βάντεφουλ. «Θέλουμε όμως να ακούσουμε και από την Ουάσινγκτον πως εκτιμά τις προσπάθειές μας και εξακολουθεί να δεσμεύεται στους κοινούς μας στόχους».

Ενίσχυση της Γερμανίας σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Μερτς θέλει να καταστήσει τη Γερμανία και πάλι ηγετική δύναμη – και για να συμβεί αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί η συνεργασία και με στενούς εταίρους της χώρας, όπως η Γαλλία και η Πολωνία.

Ένα έμπιστο μέλος του κόμματος στην ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών θα μπορούσε επομένως να βοηθήσει πολύ τον Μερτς στην επίτευξη αυτού του στόχου, δίχως να προκύπτουν κιόλας διχογνωμίες σχετικά με την πορεία που οφείλει να χαράξει η χώρα στην εξωτερική πολιτική, όπως συνέβαινε συχνά μεταξύ του καγκελαρίου Σολτς (SPD) και της υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ (Πράσινοι).

Πάντως, ο νέος υπουργός Εξωτερικών έχει καταστήσει επίσης σαφές πως δεν θα συνεχίσει τη φεμινιστική εξωτερική πολιτική της Μπέρμποκ. Τι προσωπικό τόνο θα δώσει όμως στη θητεία του ο Βάντεφουλ μένει να το δούμε μετά τις πρώτες του κινήσεις στο αξίωμα.

