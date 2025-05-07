Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κήρυξε στην Αττάλεια την έναρξη συνεδρίου για τα 1.700 χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κήρυξε το πρωί της Τρίτης, 6 Μαΐου, στην Αττάλεια την έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Ξεκινώντας ξανά από τη Νίκαια: Η Σημασία της Ενσάρκωσης στη Σύγχρονη Θεολογία».

Το διήμερο συνέδριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία και φροντίδα της Μητροπόλεως Πισιδίας, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με την συνεργασία του Corpus International Association, με αφορμή την επέτειο των 1.700 ετών από την Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πισιδίας Ιώβ και τους συνεργάτες του, για τις προσπάθειές τους να φέρουν αυτό το συνέδριο σε πέρας εδώ στην Αττάλεια», δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην εναρκτήρια ομιλία του.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος έκανε εκτενή αναφορά στον διάλογο και την ενότητα μεταξύ των εκκλησιών, τονίζοντας ότι «η Νίκαια δεν είναι μια απλή ιστορική διατύπωση -που επαναλαμβάνεται χωρίς επίγνωση- αλλά το θεμέλιο όλων των πυλώνων πάνω στους οποίους στέκεται η Εκκλησία».

Είπε επίσης ότι η Α' Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας είναι το κοινό έδαφος και η κοινή εμπειρία όλων των σχεδόν δυόμισι δισεκατομμυρίων Χριστιανών στη Γη.

«Αν αναλογιστούμε την κατάσταση του κόσμου σήμερα και τις ποικίλες και αποκλίνουσες τάσεις που έχουν εμφανιστεί στον Χριστιανισμό -ειδικά τα τελευταία εκατό χρόνια- δεν έχουμε πραγματικά άλλη επιλογή.

Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το ορόσημο της χριστιανικής ιστορίας για να μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά και πιο ρεαλιστικά με τον λαό του Θεού, όπου κι αν βρίσκεται», είπε μεταξύ άλλων.

Επισήμανε δε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως ο πρώτος Θρόνος εκ των τεσσάρων Πρεσβυγενών Θρόνων της Ανατολής εκ της αρχαίας Πενταρχίας και Μητέρα Εκκλησία του μεγαλύτερου μέρους της Ανατολικής Ορθοδοξίας, πρωτοστατεί στην προσπάθεια αυτή με ποικίλες πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, τον οποίο χαρακτήρισε αγαπημένο φίλο και, όπως είπε, έδωσε το παράδειγμα να αγωνιζόμαστε μέχρι την τελευταία μας πνοή. «Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου, τον οποίο θεωρούσαμε αγαπημένο φίλο και του οποίου η μνήμη θα ζει σίγουρα στις καρδιές της ανθρώπινης οικογένειας, συμπίπτει κατά κάποιο τρόπο με την αποστολή μας. Το πέρασμα στην αιωνιότητα μετά το Άγιο Πάσχα, τη Δευτέρα αυτού που εμείς οι Ορθόδοξοι ονομάζουμε Διακαινησίμου, μοιάζει με ένα μήνυμα προς όλους μας. Να θυμόμαστε ότι πρέπει να εργαζόμαστε, όπως είπε ο Κύριος Χριστός, όσο είναι ακόμη καιρός. Ο Πάπας Φραγκίσκος έδωσε το παράδειγμα να αγωνιζόμαστε μέχρι την τελευταία μας πνοή» είπε ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

Προηγουμένως, τους συνέδρους καλωσόρισε ο Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Ιώβ, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο δρ. Simone Tropea, εκπρόσωπος του οργανισμού «Corpus International Association», που συνεργάστηκε στη διοργάνωση του συνεδρίου, και ο Βουράλ Κορκμάζ, εκπρόσωπος του τοπικού δήμου Μουράτπασα της Ατταλείας.

Στο διήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο συμμετέχουν ιεράρχες και κληρικοί διαφόρων Εκκλησιών, καθώς και διακεκριμένοι θεολόγοι από διάφορες χώρες.

Το συνέδριο μεταδίδεται από το κανάλι της Μητρόπολης Πισιδίας στο You Tube.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

