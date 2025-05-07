Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε μία εμπορική συμφωνία η οποία θα μετριάσει τον αντίκτυπο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας χαμηλότερους δασμούς για τις βρετανικές εξαγωγές αυτοκινήτων και χάλυβα, σύμφωνα με αξιωματούχους στο Λονδίνο και την Ουάσινγκτον.

Η συμφωνία, όπως γράφουν οι Financial Times, ενδέχεται να υπογραφεί ακόμα και εντός της εβδομάδας. Βρετανοί διαπραγματευτές μετέβησαν στην Ουάσινγκτον για τα τελικά στάδια των συνομιλιών, οι οποίες, σύμφωνα με ανώτερο Βρετανό αξιωματούχο, προχωρούν με «ταχύ ρυθμό». Ωστόσο, παραμένουν διαφωνίες σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Από την πλευρά του, το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να προχωρήσει σε παραχωρήσεις όσον αφορά τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και σε μειώσεις δασμών για τα αμερικανικά αυτοκίνητα και τα γεωργικά προϊόντα.

Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα αποδεχτεί τα αμερικανικά πρότυπα παραγωγής τροφίμων, όπως το χλωριωμένο κοτόπουλο και το βοδινό κρέας που έχει υποστεί επεξεργασία με ορμόνες.

Πηγή: skai.gr

