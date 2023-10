Η στήριξη Μπάιντεν στο Ισραήλ και ο μεγάλος φόβος της Δύσης Κόσμος 22:05, 18.10.2023 linkedin

Η ανθρωπιστική βοήθεια που υποσχέθηκαν να δώσουν οι ΗΠΑ στην Γάζα με το Ισραήλ να συναινεί φαίνεται πως δεν ήταν αρκετό για να κατευνάσει τον οργισμένο αραβικό κόσμο - Την ίδια ώρα, μια πιθανή εξάπλωση του πολέμου πέρα από τα σύνορα του Ισραήλ προκαλεί τρόμο στη Δύση