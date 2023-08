Ανεξέλεγτη η φωτιά στην Πορτογαλία - Απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους περίπου 1.400 άνθρωποι Κόσμος 07:27, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο στον δήμο Οντμίρα, στην περιφέρεια Αλεντέζου, όμως εξαπλώθηκε νότια, προς την Αλγκάρβε, τον πιο πολυσύχναστο τουριστικό προορισμό στην Πορτογαλία